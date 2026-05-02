Rumor picante antes de la vuelta: el PSG quiere a la estrella del Bayern

Los responsables del Bayern se mostraron recientemente optimistas respecto a que se alcanzará un acuerdo para continuar la colaboración. «Ya se sabe que tenía una cláusula de rescisión. No la ha ejercido, lo que indica que, en cualquier caso, se quedará en Múnich. Ahora, como acordamos, los responsables operativos hablarán con él tras la temporada», explicó el expresidente Karl-Heinz Rummenigge a t-online y subrayó: «El objetivo es renovar su contrato».

El director deportivo, Max Eberl, confirmó que en las próximas semanas se sentarán a hablar: «Antes del Mundial trataremos de llegar a un acuerdo».

El propio Kane ha reiterado que se siente muy a gusto en Múnich, por lo que un regreso inmediato a la Premier League, rumoreado en varias ocasiones, queda aparcado. Sobre todo porque aún podría batir el récord goleador de Alan Shearer. Shearer lidera la lista con 260 goles, mientras que Kane suma 47 menos.