Robert Lewandowski se fija el objetivo de marcar goles para asegurarse la renovación de su contrato con el Barcelona, a pesar de haber recibido una «muy buena» oferta de traspaso del Chicago Fire, equipo de la MLS

Sin embargo, es posible que las decisiones no estén en manos de Lewandowski. Tal y como están las cosas, su contrato actual en el Camp Nou expirará al final de la temporada. Eso significa que el mercado de fichajes se verá afectado en un verano en el que se celebrará otra fase final de la Copa del Mundo.

El contrato de Lewandowski finaliza el 30 de junio. Él espera estar brillando en el escenario internacional más importante en ese momento, ya que Polonia se prepara para disputar la semifinal de la repesca de clasificación contra Austria.

En un mundo ideal, el exdelantero del Borussia Dortmund y del Bayern de Múnich volvería al Barcelona una vez que terminaran sus compromisos con su país. Todavía existe la posibilidad de que eche raíces en Estados Unidos.