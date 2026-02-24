Getty
Robert Lewandowski se fija el objetivo de marcar goles para asegurarse la renovación de su contrato con el Barcelona, a pesar de haber recibido una «muy buena» oferta de traspaso del Chicago Fire, equipo de la MLS
Lewandowski se encamina hacia la agencia libre
Sin embargo, es posible que las decisiones no estén en manos de Lewandowski. Tal y como están las cosas, su contrato actual en el Camp Nou expirará al final de la temporada. Eso significa que el mercado de fichajes se verá afectado en un verano en el que se celebrará otra fase final de la Copa del Mundo.
El contrato de Lewandowski finaliza el 30 de junio. Él espera estar brillando en el escenario internacional más importante en ese momento, ya que Polonia se prepara para disputar la semifinal de la repesca de clasificación contra Austria.
En un mundo ideal, el exdelantero del Borussia Dortmund y del Bayern de Múnich volvería al Barcelona una vez que terminaran sus compromisos con su país. Todavía existe la posibilidad de que eche raíces en Estados Unidos.
Interés mostrado por la MLS y la Liga Profesional Saudí
Sport afirma que el Chicago Fire está «intensificando sus esfuerzos» para llegar a un acuerdo con Lewandowski, mientras que los equipos de la Saudi Pro League, conocida por sus grandes inversiones, «esperan que sus ofertas multimillonarias superen las reticencias de la familia del internacional polaco».
El propio jugador preferiría quedarse donde está. Mateusz Borek, uno de los periodistas polacos que presume de tener acceso a Lewandowski, afirma que el veterano delantero no tiene ningún deseo de afrontar un nuevo reto y quiere demostrar su valía en el Barcelona.
Ha declarado a Moc Futbolu: «El juego de Robert carece de chispa. Contra el Levante, jugó 66 minutos, tocó el balón 18 veces y realizó dos disparos. Cuando salió del campo, maldijo en polaco, por lo que no estaba contento con la decisión de Hansi Flick».
Borek añadió: «Creo que ahora mismo está confundido. Ha recibido una oferta económica muy buena del Chicago Fire y sabe que le llegarán ofertas de Arabia Saudí, pero quiere quedarse. Su mujer ha montado varios negocios en Barcelona,
tienen una casa nueva y sus hijos son felices. Le gustaría recibir una oferta o, al menos, tener un mensaje claro de que no hay más opciones».
El objetivo goleador de Lewandowski en su intento por renovar con el Barcelona
El Barça no descarta presentar nuevas condiciones, pero necesita estar convencido de que una renovación sería la mejor opción para todas las partes implicadas. Lewandowski marcó 42 goles en todas las competiciones la temporada pasada, pero solo lleva 13 en lo que va de temporada.
Borek continuó hablando de los objetivos de Lewandowski: «Según se informa, Robert piensa que si marca 10 goles de aquí al final de la temporada, el Barça podría ofrecerle un nuevo contrato».
Aún quedan suficientes partidos en la temporada 2025-26 para que Lewandowski marque 10 goles. Al Barça le quedan 13 partidos para defender el título de Liga, y también ha avanzado hasta los octavos de final de la Liga de Campeones.
No hay garantías de que Lewandowski vaya a tener un papel destacado en la competición nacional y continental, ya que el entrenador Hansi Flick suele decantarse por otras opciones en la delantera.
El técnico alemán ha dicho sobre la situación de Lewandowski: «Hemos hablado; aún no hemos llegado al final de la temporada, tiene que mantenerse concentrado y disfrutarla. Sé que quiere más minutos de juego, pero lo está haciendo bien y espero que disfrute de la situación actual y del club. Ahora no es el momento de hablar de ello y todos conocemos la situación del club, pero estoy tranquilo porque estamos haciendo las cosas bien».
El récord de Lewandowski: goles y trofeos con el Barcelona
Lewandowski fichó por el Barça procedente del Bayern en el verano de 2022. Ha marcado 114 goles en 178 partidos, ayudando al Blaugrana a ganar dos títulos de La Liga. Se prevé que el eterno polaco siga los pasos del mejor jugador de todos los tiempos, el portugués Cristiano Ronaldo, y siga jugando hasta después de cumplir los 40 años.
