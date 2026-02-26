Getty
Revelado: Por qué José Mourinho, suspendido, vio la derrota del Benfica ante el Real Madrid en la Liga de Campeones desde un «lugar secreto»
Donde Mourinho vio el Real Madrid contra el Benfica tras rechazar el palco VIP.
El autoproclamado «Special One» regresó a la capital española 4652 días después de que su etapa como entrenador del Real Madrid llegara a su fin en 2013. Él mismo ha admitido que nunca había vuelto desde entonces.
Durante su etapa con los blancos, ganó la Liga y la Copa del Rey, y sigue contando con un gran apoyo entre la apasionada afición. Sin embargo, no hubo ningún reencuentro público al volver a pisar un terreno familiar.
El Real Madrid había reservado un asiento privado para Mourinho, y los fotógrafos se congregaron alrededor de su palco, pero el técnico de 63 años nunca llegó. Se dice que la UEFA intentó prohibir a la prensa allí reunida que filmara al exentrenador del Chelsea y del Inter en un momento dado.
Sin embargo, no se dejó convencer y, según el diario español Marca, Mourinho pasó todo el partido en el autobús del Benfica. Mourinho no tuvo muchos motivos para emocionarse esa noche.
Mourinho fue objeto de críticas tras un polémico enfrentamiento en el Estadio da Luz.
El Benfica restableció brevemente la igualdad en el marcador global cuando Rafa Silva abrió el marcador en el Santiago Bernabéu a los 14 minutos, pero Aurelien Tchouameni marcó para el Real menos de dos minutos después. Vinicius Junior volvió a marcar a diez minutos del final y clasificó al Madrid para los octavos de final.
Mourinho se vio envuelto en una polémica tras el primer encuentro entre el Benfica y el Real Madrid en el Estadio da Luz. Ese partido se vio empañado por las acusaciones de comentarios racistas de Gianluca Prestianni hacia el delantero blanco Vinicius.
El franco Mourinho declaró a los periodistas al referirse a ese incidente, que sigue siendo objeto de investigación: «Debería ser el momento loco del partido, un gol increíble en un buen partido... estos talentos son capaces de hacer estas cosas tan bonitas, pero, por desgracia, él [Vinicius] no se conformó con marcar ese gol tan espectacular y luego se acabó el partido. Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa».
Cuando se le preguntó si creía que Vinicius había «incitado» a los jugadores y aficionados del Benfica con su celebración —el brasileño se dirigió hacia el banderín de córner que estaba justo delante de la afición local—, Mourinho añadió: «Sí, creo que sí. Las palabras que intercambian Prestianni y Vinicius, quiero ser independiente. No voy a comentar nada al respecto».
Prestianni recibe una sanción provisional por parte de la UEFA
Prestianni no participó en el partido de vuelta contra el Real Madrid, ya que la UEFA le impuso una sanción provisional de un partido. El Benfica apeló esa decisión, por lo que el extremo argentino viajó a España, pero no fue autorizado a jugar y aún podría enfrentarse a una larga suspensión.
Prestianni ha mantenido su inocencia y, tras el polémico enfrentamiento con el Real Madrid, declaró: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de los jugadores del Real Madrid».
Desde entonces, ha declarado en una investigación de la UEFA que utilizó un insulto homófobo contra el brasileño, en lugar de uno racista. Mourinho ha sido criticado por salir en defensa de su jugador, pero se ha mantenido en silencio desde la noche en cuestión.
Mourinho centra su atención en los asuntos nacionales tras la eliminación europea.
Mourinho decidió no hablar con los medios de comunicación tras ver cómo el Benfica quedaba eliminado de la competición continental de élite. Ahora su atención se centra en los asuntos nacionales, con un desplazamiento al Gil Vicente previsto para el lunes. Volverá al banquillo para ese partido y buscará recortar los siete puntos que le separan del líder, el Oporto, en la lucha por el título de la primera división portuguesa.
