Getty/GOAL
Traducido por
«¿Qué pensaría Coleen?» - La leyenda del Manchester United Wayne Rooney fue visto bebiendo con dos mujeres hasta las 3:25 de la madrugada en la víspera de los Brit Awards
Rooney asistió a la fiesta previa a los Brit Awards durante un descanso en su agenda como comentarista.
Los Rooney tienen cuatro hijos, y el mayor, Kai, está actualmente formándose en la cantera del Manchester United. Wayne sigue siendo un icono en Old Trafford como máximo goleador histórico de los Red Devils.
Últimamente ha tenido mucho tiempo libre tras retrasar su regreso a los banquillos tras sus desastrosas etapas como entrenador en Birmingham y Plymouth. Rooney actualmente ejerce de comentarista para medios como BBC Sport y Amazon Prime Video.
Al no tener ningún trabajo televisivo en su agenda durante la última jornada de la Premier League, Rooney recibió el visto bueno para viajar a Manchester antes de la celebración de los Brit Awards, que se celebraron fuera de Londres por primera vez.
Los espectadores describen las travesuras de Rooney en un hotel de Manchester.
Las fotos y los vídeos obtenidos por The Sun muestran a Rooney, de 40 años, con un aspecto un poco deteriorado, mientras asistía a una fiesta repleta de estrellas en un hotel de Mánchester. Inicialmente, había estado en dicho lugar con la estrella del pop Calum Scott, antes de que se le unieran un amigo y un par de mujeres.
Un testigo le dijo a The Sun, dado que Rooney ya había sido protagonista de titulares desafortunados por sus aventuras extramatrimoniales: «La gente que vio a Wayne decía: "¿Qué pensará Coleen?". Ella no estaba por ningún lado». Continuaron diciendo: «Wayne parecía haber estado bebiendo. Parecía haber tomado unas cuantas».
Otro testigo presencial dijo que Rooney luchaba por mantener la dignidad al salir del baño alrededor de la 1:30 de la madrugada: «Wayne no parecía capaz de subirse los pantalones. En un momento dado, casi se le caen al suelo, pero consiguió salvarlos». Se dice que «no dejaba de subirse los pantalones, pero estos volvían a caerse».
Según se informa, Rooney pasó dos horas bebiendo y charlando con las mujeres en cuestión, y otro asistente a la fiesta dijo: «Parecía que se estaba riendo y bromeando con las mujeres».
Rooney abandonó el local en cuestión poco después de las 3:25 a. m. y se marchó en un coche diferente al de una de las mujeres que salió del hotel con él. Según le dijeron a The Sun: «Más tarde se marchó solo. Se quedó fuera, donde se había reunido bastante gente, y se subió a un coche. Unos ocho minutos más tarde, llegó un taxi y recogió a la mujer. La gente que hacía cola lo reconoció y comentaba que no parecía estar muy bien».
Wayne le dio crédito a Coleen por haberle ayudado a reducir su consumo excesivo de alcohol.
Wayne ha reconocido que su pareja, Coleen, le ha ayudado a controlar su adicción al alcohol. Ha declarado: «Sinceramente, creo que si ella no estuviera ahí, estaría muerto. He cometido errores en el pasado, que están bien documentados, pero a veces soy un poco diferente y ella me mantiene en el buen camino, y lo lleva haciendo desde hace más de veinte años.
Quería salir y disfrutar con mis amigos y pasar la noche fuera. Llegué a un punto en el que fui demasiado lejos. Fue un momento de mi vida en el que luchaba enormemente con el alcohol. No creía que pudiera recurrir a nadie. En realidad, no quería hacerlo porque no quería imponer esa carga a nadie».
Coleen ha admitido que su relación con Wayne, su novio desde la infancia, ha sido «difícil» en ocasiones, pero «siempre ha habido amor, así que ¿por qué renunciar a él?». Ella dijo: «Si el amor sigue ahí, ¿por qué no intentar que funcione? La gente no lo ha visto porque lo hemos hecho a puerta cerrada y, a veces, ha sido una batalla, ha sido difícil. La gente solo ve lo que sale en la prensa, no sabe lo que ocurre en nuestra vida».
En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si su marido la consideraba mandona, añadió: «Probablemente él diría eso, pero yo diría que a veces hay que decirle las cosas. Hay altibajos, hay cosas que pasan en la vida. Pero creo que, al estar juntos desde jóvenes, nos conocemos por dentro y por fuera. Somos un equipo. No diría que hemos cambiado. Diría que las cosas a nuestro alrededor han cambiado».
- Getty/GOAL
La familia Rooney protagonizará un documental de Disney+.
Wayne podría tener que dar más explicaciones tras su última noche de juerga, ya que la familia Rooney protagonizará una serie documental de Disney+ que desvelará su vida privada, con un contrato de 10 millones de libras (13 millones de dólares) que, según se dice, se ha acordado con los gigantes mundiales del streaming.
Anuncios