«¡Qué partido!» Blake Lively y Ryan Reynolds sonríen tras la dolorosa derrota del Wrexham en la FA Cup ante el Chelsea
Reynolds y Mac en el hipódromo para un épico enfrentamiento de la FA Cup
Reynolds regresó al norte de Gales, junto a su esposa y su socio Rob Mac, para un encuentro épico con los pesos pesados del oeste de Londres. Tras haber derrotado al Nottingham Forest en la FA Cup de esta temporada, el Wrexham confiaba en dar otra sorpresa.
El actor de Deadpool, Reynolds, presenció la victoria en la tanda de penaltis sobre el Forest y volvió a ser una presencia animada en su palco VIP, mientras él y Mac luchaban por permanecer sentados con los nervios destrozados durante los 120 minutos.
El VAR no favoreció al Wrexham frente al Chelsea, gigante de la Premier League.
El Wrexham se adelantó en dos ocasiones ante el Chelsea, gracias a los goles de Sam Smith y Callum Doyle, pero sufrió una desafortunada remontada antes de quedarse con 10 hombres en el tercer minuto del tiempo añadido, cuando George Dobson vio cómo su tarjeta amarilla se convertía en roja tras una revisión del VAR.
La tecnología, que no se utiliza en los partidos de la Championship del Wrexham, volvió a intervenir en la prórroga, cuando Lewis Brunt vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego que habría empatado el partido a 3-3.
Los Red Dragons vieron finalmente cómo su aventura en la copa llegaba a su fin, lo que les permitió centrarse en lo que sería un cuarto ascenso consecutivo, que ampliaría su récord, pero el orgullo, más que la frustración, fue la emoción predominante en el campamento del Wrexham tras poner contra las cuerdas a los aspirantes a la Liga de Campeones.
Reynolds publicó en X tras presenciar otra noche memorable en la historia reciente del Wrexham, un club que ha recorrido un largo camino desde que se completó una sorprendente adquisición a principios de 2021: «Hace tres años esta semana, luchamos contra el Maidenhead United hasta conseguir un empate. Hoy hemos llevado al Chelsea a la prórroga. Estoy increíblemente orgulloso de la actuación del Wrexham hoy».
Lively se ha volcado por completo en la aventura del Wrexham junto a Reynolds.
Lively, que abrazó a su marido durante todo el entretenido partido en el Racecourse, se aseguró de devolverle la sonrisa a Reynolds mientras posaban para unas selfies en el campo después de que la apasionada afición se hubiera marchado a casa. Ella compartió una imagen junto con el mensaje: «¡Qué partido!».
Lively ya había elogiado anteriormente el trabajo que Reynolds y Mac han realizado en el Wrexham, con un ascenso meteórico que ha sacado al club de la Liga Nacional y lo ha situado a un paso de la Premier League.
Tras el ascenso de la League One asegurado en 2025, dijo: «@wrexham_afc, gracias a toda la ciudad, a todos los que vinieron de lejos, y a todos los que están dentro y fuera del campo, desde los jardineros hasta los encargados, desde la tienda de regalos hasta los entrenadores físicos, desde los encargados del equipamiento hasta los compositores de cánticos. Ayer se hizo historia no solo con vosotros, sino gracias a vosotros.
Siempre agradeceré la calidez y el cariño que nos brindáis a mí y a mis seres queridos, de una forma que normalmente se reserva para la familia. Vuestra pasión y la intensidad de vuestra alegría son mágicas. Gracias por un día inolvidable. Y por ser una parte fundamental de nuestras vidas cada día.
Enhorabuena a todo el equipo, a sus familias y al único e inigualable Phil Parkinson. Nos habéis demostrado a todos que los sueños imposibles realmente pueden hacerse realidad.
@robmcelhenney y @vancityreynolds, mis «locos, inadaptados, rebeldes, alborotadores, piezas redondas en agujeros cuadrados... aquellos que ven las cosas de manera diferente» favoritos. Gracias por la comunidad y la alegría que me aportáis a mí, a vuestras familias y a tantos otros».
Calendario del Wrexham 2025-26: los Red Dragons siguen luchando por el ascenso
Tras demostrar que pueden competir con equipos como el Chelsea, el reto al que se enfrenta ahora el Wrexham es asegurarse de que se enfrentará a rivales de ese calibre cada semana en la temporada 2026-27.
Al equipo de Parkinson le quedan 11 partidos por disputar esta temporada, ya que ocupa el sexto puesto en la tabla de la Championship y ocupa la última plaza de play-off. Se avecinan un par de partidos muy importantes, con un encuentro en casa contra el Hull City, otro aspirante al ascenso, seguido de un derbi contra su rival galés, el Swansea, en el que Reynolds y Mac estarán listos para probar suerte como comentaristas.
