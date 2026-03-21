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Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

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Parma-Cremonese, las notas de CM

Los que han aprobado y los que han suspendido la prueba.

Parma-Cremonese, las notas de CM


Los locales salen derrotados tras un partido poco brillante. Entre los que aprueban están Strefezza y Caviglia, que salieron desde el banquillo. La Cremonese vuelve por fin a la senda de la victoria tras 15 partidos. Un partido bien jugado y ordenado. Vardy inspira y Maleh remata. También estuvo bien Vandeputte.


  • PARMA

    Suzuki 6: tuvo un pequeño fallo de reacción ante el disparo de Maleh, pero luego salvó el resultado en un par de ocasiones más. 

    Valenti 5: Vardy le resulta una verdadera pesadilla y a menudo le supera en velocidad. 

    Circati 6: partido en general aceptable, a pesar de cierta lentitud en la construcción del juego.

    (15' de la segunda parte, Caviglia 6: buena entrada en el campo, intenta dar un empujón extra en ataque)

    Troilo 5: su partido no fue suficiente. Muchos errores y, sobre todo, demasiado nerviosismo.

    Valeri 5: ritmos bajos y poco empuje ofensivo. Se le ve muy poco.

    Sorensen 5,5: salvo alguna jugada individual, no consigue influir como debería.

    (desde el minuto 15 de la segunda parte, Oristanio 5,5: su entrada no aporta gran cosa y no cambia el rumbo del encuentro).

    Keita 5,5: empieza bastante bien, pero luego, sobre todo en la segunda parte, le pasa el cansancio y baja el ritmo de juego. No persigue al rival y en fase ofensiva está ausente.

    (28' de la segunda parte, Estévez: s.v.)

    Ondrejka 5: toca pocos balones y, a menudo, de mala manera. 

    (23' de la segunda parte, Elphage: s.v.)

    Britschgi 4,5: muchos errores de posicionamiento y marcaje. El error que da lugar al gol de Maleh es suyo.

    Strefezza 6,5: el único de los suyos que realmente estuvo en el partido, activo en el frente ofensivo, intenta poner en aprietos a los rivales como puede. 

    Pellegrino 5,5: sigue poco a su compañero en ataque, algunos tiros a puerta, pero muy pocos.

    Entrenador Cuesta 5: equipo poco productivo y cansado. Ni siquiera los cambios aportan el cambio de ritmo esperado.

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  • Cremonese

    Audero 6: no ha tenido mucho trabajo y ha controlado bien el partido 

    Terracciano 6,5: buena su aportación ofensiva, con mucho espacio para lanzarse por la banda que le corresponde en superposición.

    Bianchetti 6,5: cierra bien los espacios a los rivales y se impone físicamente. Partido seguro.

    (desde el minuto 44 de la segunda parte, Folino: s.v.)

    Luperto 6,5: se entiende bien con sus compañeros y se replegó bien sobre Pellegrino. Atento y seguro durante todo el partido.

    Pezzella 6: salvo algún error técnico, su partido fue suficiente en conjunto.

    Maleh 7,5: uno de sus mejores partidos hasta la fecha. Muchos balones tocados, con buena técnica y también la alegría del gol con un excelente disparo tras una asistencia de Vardy.

    Grassi 6,5: buen juego en la fase de construcción, se ofrece para ayudar incluso cuando los rivales atacan en profundidad. 

    Vandeputte 7: gol y partido con carácter. 

    (34' 2.ª parte Thorsby: s.v.)

    Zerbin 6: sin duda podría haber hecho más. Le falta sobre todo chispa en la última fase del juego y, sobre todo, más iniciativa a la hora de regatear al rival.

    Bonazzoli 6,5: intenta abrir espacios para las incorporaciones de sus compañeros y también se muestra peligroso.

    (min. 22 de la 2ª parte, Payero 6: buena entrada en el campo al servicio de sus compañeros.)

    Sanabria 5: ligero paso atrás respecto a sus últimas actuaciones. Bastante estático en su posición.

     (min. 22 de la 2ª parte, Vardy 7: muy móvil en ataque, ofrece una espléndida asistencia a Maleh, que remata a puerta).

    Entrenador Giampaolo 7: El Cremonese vuelve a la victoria con un partido ordenado y bien jugado. 

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