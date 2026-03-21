Parma-Cremonese, las notas de CM

Suzuki 6: tuvo un pequeño fallo de reacción ante el disparo de Maleh, pero luego salvó el resultado en un par de ocasiones más.

Valenti 5: Vardy le resulta una verdadera pesadilla y a menudo le supera en velocidad.

Circati 6: partido en general aceptable, a pesar de cierta lentitud en la construcción del juego.

(15' de la segunda parte, Caviglia 6: buena entrada en el campo, intenta dar un empujón extra en ataque)

Troilo 5: su partido no fue suficiente. Muchos errores y, sobre todo, demasiado nerviosismo.

Valeri 5: ritmos bajos y poco empuje ofensivo. Se le ve muy poco.

Sorensen 5,5: salvo alguna jugada individual, no consigue influir como debería.

(desde el minuto 15 de la segunda parte, Oristanio 5,5: su entrada no aporta gran cosa y no cambia el rumbo del encuentro).

Keita 5,5: empieza bastante bien, pero luego, sobre todo en la segunda parte, le pasa el cansancio y baja el ritmo de juego. No persigue al rival y en fase ofensiva está ausente.

(28' de la segunda parte, Estévez: s.v.)

Ondrejka 5: toca pocos balones y, a menudo, de mala manera.

(23' de la segunda parte, Elphage: s.v.)

Britschgi 4,5: muchos errores de posicionamiento y marcaje. El error que da lugar al gol de Maleh es suyo.

Strefezza 6,5: el único de los suyos que realmente estuvo en el partido, activo en el frente ofensivo, intenta poner en aprietos a los rivales como puede.

Pellegrino 5,5: sigue poco a su compañero en ataque, algunos tiros a puerta, pero muy pocos.

Entrenador Cuesta 5: equipo poco productivo y cansado. Ni siquiera los cambios aportan el cambio de ritmo esperado.