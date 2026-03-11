Massimo Moratti, expropietario y presidente del Inter, habla ante los micrófonos de Radio Kiss Kiss. Sobre el momento actual de los nerazzurri, derrotados por 1-0 por el Milan en el último derbi de Milán: «El equipo de Chivu ha perdido contra el Milan, tiene un buen margen para hacerlo bien y llevarse a casa este scudetto, pero debo decir que hay que empezar a correr. Porque he visto un descenso a nivel físico y para ganar el scudetto habrá que mejorar el rendimiento».
Getty Images
Traducido por
Moratti revela: «Me propusieron adquirir el Nápoles y relanzarlo»
Moratti revela luego una anécdota interesante relacionada con el pasado del Nápoles, y en particular con el año en que el club napolitano quebró, en 2004: «Cuando el club quebró, me llamó un presidente de la Serie A que me propuso adquirir el club y relanzarlo. Pero lo vi como una intromisión, una falta de respeto hacia una ciudad y una plaza que merecían a alguien que tomara las riendas del club, tal y como ha hecho el presidente Aurelio De Laurentiis».
Anuncios