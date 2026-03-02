Micky van de Ven, «en declive», criticado y explicándole por qué el mal rendimiento del Tottenham podría costarle un gran traspaso este verano

El exdelantero del Chelsea Tony Cascarino ha sido especialmente crítico con las últimas actuaciones del defensa, sugiriendo que «eludió» la responsabilidad de liderar una zaga inexperta y que «se quedó en primera marcha». En Craven Cottage, Van de Ven estuvo flanqueado por el joven Archie Gray y el central suplente Radu Dragusin, pero no logró proporcionar la organización necesaria para detener el ataque de los Cottagers.

«Romero ha sido el blanco de las críticas por la débil defensa del Tottenham Hotspur esta temporada, debido a sus acciones imprudentes y temerarias como capitán, pero su suspensión ha dejado al descubierto a Micky van de Ven, que es igual de culpable», señaló Cascarino en su columna para The Times. Añadió: «Con el central argentino sancionado tras su segunda tarjeta roja de la temporada, contra el Manchester United, el brazalete ha pasado a manos de Van de Ven en su ausencia. Contra el Arsenal, Bukayo Saka le superó con demasiada facilidad en múltiples ocasiones, y viéndole en Craven Cottage, donde los Spurs perdieron ante el Fulham el domingo, no podía creer que estuviera viendo la actuación de un capitán».