Lothar Matthäus califica a Harry Kane como «el segundo David Beckham» en una contundente respuesta a los rumores sobre el traspaso del delantero del Bayern de Múnich
Las cláusulas de rescisión del contrato de Kane han expirado.
Kane rompió sus vínculos con el Tottenham, del que era el máximo goleador histórico, con el objetivo de ganar títulos importantes. Lo ha conseguido, al tiempo que ha mantenido un nivel individual extraordinario, con 128 goles en 132 partidos con el Bayern.
Esta temporada busca más trofeos, tanto en su país como en el extranjero, y este verano liderará a Inglaterra en la Copa del Mundo como capitán de su selección, con la que espera seguir haciendo historia.
Se ha afirmado que las cláusulas de rescisión que existían en el contrato de Kane han expirado, ya que estaba disponible por 57 millones de libras (77 millones de dólares), y se están preparando negociaciones contractuales en Baviera.
El nuevo Beckham: Kane, favorito para firmar un nuevo contrato con el Bayern
La leyenda del Bayern Matthaus confía en que se llegará a un acuerdo, según declaró en el programa Sky90 – die Fußballdebatte: «Ahora está ganando un título tras otro, algo que no logró antes en Inglaterra. Por lo tanto, no veo ninguna razón por la que Harry Kane deba abandonar este club o su entorno. Su contrato se renovará. Estoy seguro de ello».
Matthaus continuó advirtiendo a Kane que «el césped no siempre es más verde al otro lado»: «Sabe lo que tiene en su entrenador (Vincent Kompany) y le devuelve la confianza que este le da. Juega en un equipo que funciona. ¿Quién sabe si brillaría en otro sitio? ¿Quién sabe si podría jugar tan bien en otro sitio como lo hace aquí con Kompany?».
También se ha aconsejado al Bayern que haga todo lo posible para evitar que Kane se marche, ya que se ha convertido en un sueño para el marketing, con comparaciones entre los capitanes de Inglaterra del presente y del pasado no muy lejano.
Matthaus añadió sobre las similitudes de Kane con una leyenda del Manchester United y de los Tres Leones: «Es una marca global, es el segundo Beckham porque todo el mundo lo conoce. No tiene detractores, ni en Fráncfort ni en Dortmund».
Cómo reaccionó Kane ante los rumores sobre su traspaso al Barcelona
La opinión de Matthaus ha sido respaldada por el exinternacional alemán Sami Khedira, ganador de la Copa del Mundo, que jugó en el Stuttgart y el Hertha Berlín durante su carrera como futbolista. El excentrocampista del Real Madrid ha declarado, en el marco de la campaña Real Club Legends de Enterprise Rent-A-Car: «Ya no es solo un delantero, también es un número 10 y, a veces, incluso juega como un central más.
No es el más joven, no es el más rápido, pero es el jugador más importante del equipo [Bayern de Múnich]. Es excepcional y, por desgracia... es inglés».
Kane ha visto cómo un candidato a la presidencia del Barcelona sugería que el gigante de la Liga intentaría ficharlo si se producía un cambio en la directiva del Camp Nou. Sin embargo, el delantero de 32 años ha afirmado no tener conocimiento de ningún interés por parte de Cataluña.
Kane ha respondido a esos sorprendentes comentarios diciendo: «No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi etapa en el Bayern. Lo tomo como un cumplido».
Kane persigue trofeos y récords con el Bayern
Las negociaciones sobre el contrato de Kane continuarán durante las próximas semanas, pero el Bayern está ansioso por garantizar que las futuras conversaciones no se conviertan en una distracción. El equipo de Kompany busca defender con éxito su título de la Bundesliga, mientras que también se han logrado avances positivos en los octavos de final de la Liga de Campeones.
En el ámbito nacional, Kane ha alcanzado los 28 goles en la máxima categoría alemana. Le quedan 11 partidos para intentar batir el récord de 41 golesen una sola temporada de Robert Lewandowski, con un temible número 9 en el Allianz Arena que busca eclipsar los logros de un emblemático predecesor en ese puesto.
Sami Khedira habló en el marco de la campaña Real Club Legends de Enterprise Rent-A-Car, un estudio sobre fútbol que reveló que más de una cuarta parte de los aficionados europeos (27 %) cree que Inglaterra es el mejor lugar del continente para ver fútbol.
