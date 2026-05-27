Lionel Messi no llegará en óptimas condiciones al Mundial, admite Lionel Scaloni

El ocho veces ganador del Balón de Oro fue sustituido durante un caótico partido con diez goles ante el Philadelphia Union, lo que despertó el temor de que pudiera perderse la gran cita del verano. Scaloni ha actualizado la situación de su jugador estrella: aunque no se cree que la lesión sea grave, Messi no está al cien por cien.

«Las primeras noticias no son del todo malas», declaró Scaloni en DSports. «Ahora debemos esperar a ver cómo evoluciona, a la espera de los resultados de nuevas pruebas que confirmen o no los informes médicos iniciales».