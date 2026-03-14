Maurizio Sarri, entrenador de la Lazio, habla en rueda de prensa en vísperas del partido contra el Milan en el Olimpico, donde, para la ocasión, volverá a contar con el apoyo de toda la afición biancoceleste. A continuación, los fragmentos más interesantes, recogidos por lalaziosiamonoi.it.

Mañana volverán los aficionados al estadio: ¿una motivación más?

«Tanto los aficionados como los chicos y yo estamos muy contentos de jugar ante nuestra gente y en un estadio lleno. En mi nombre y en el de los jugadores, les damos las gracias; esperamos poder demostrarlo también sobre el terreno de juego, a pesar de que será un partido muy difícil. Es una gran motivación para nosotros, también porque el riesgo puede estar en la motivación, que debemos buscar con objetivos internos. Este equipo ha fallado en dos o tres partidos, pero en cuanto a compromiso y dedicación no se le puede reprochar gran cosa. Espero confirmaciones, incluso algo más; en el último partido abordamos el encuentro con una mentalidad excelente, terminamos con agresividad, pero en el medio debemos eliminar algunos momentos de pasividad.

Sobre el Milan:

«El Milan tiene unas características bien definidas, te sorprende incluso cuando no parece controlar el partido. Grandes cualidades técnicas y físicas; es un partido en el que no debemos concederles espacios abiertos, tienen aceleraciones devastadoras. Pero tampoco debemos dejarles entrar en el área; tácticamente es muy difícil».

Infermería:

«Estos días estamos probando a Patric y Taylor, luego veremos cuándo decidimos qué hacer. Seguiremos intentando con Romagnoli hasta mañana por la mañana, pero la situación no es nada sencilla».