Getty Images Sport
Traducido por
Lamine Yamal revela que regalará el balón del hat-trick a su madre tras la victoria del Barcelona sobre el Villarreal
Yamal se rebela
El Barcelona dominó al Villarreal en el Camp Nou y Yamal fue el protagonista de toda la acción. El joven estuvo magnífico y dejó exhausto al equipo visitante, marcando un hat-trick con tres remates con la izquierda al segundo palo, mientras seguía perfeccionando su característico remate.
El equipo local comenzó un poco titubeante, pero cuando Fermín López le robó el balón a Pape Gueye en el centro del campo y se lo pasó a Yamal, solo podía haber un resultado. El extremo abrió el cuerpo y batió al portero con un disparo raso, dando la ventaja al equipo de Hansi Flick en menos de media hora.
El segundo gol de Yamal fue el mejor de todos, ya que persiguió un pase impreciso de López en la banda derecha. Se internó en el área, jugando con Sergi Cardona con regates y pasos cruzados, y superó a su marcador. Alberto Moleiro se interpuso para intentar bloquear su camino, pero Yamal, inteligente y ágil, levantó el balón por encima del pie extendido de Moleiro y lo envió al espacio. El balón botó perfectamente para el jugador del Barcelona, que envió un disparo fulminante al ángulo superior izquierdo.
En la segunda parte, el Villarreal recortó distancias tras un córner, pero Yamal pronto sentenció el partido. Tras un pase de Pedri, el delantero español se encontró solo ante el portero y no falló, enviando el balón al fondo de la red con un disparo con efecto. A continuación, fue sustituido por Roony Bardghji y recibió una ovación del público, que lo adoraba.
- Getty Images Sport
Winger le regala el balón del partido a su madre.
Tras el partido y tras marcar el primer hat-trick de su carrera, Yamal recogió el balón del partido. Se dirigió a la sección de amigos y familiares y fue abrazado por sus seres más queridos. Explicó: «¡Mi madre se quedará con el balón del hat-trick, sin duda!».
Yamal vuelve a ser feliz.
Tras el partido, reflexionó sobre su vuelta a la forma tras un periodo difícil. Declaró a Movistar+, a través de BeIN Sports: «Fue una mezcla de todo. No me encontraba bien, además de la pubalgia. No estaba contento jugando, y eso se notaba. Desde hace una semana, me siento mucho mejor. Vuelvo a tener ganas de sonreír mientras juego, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ahora estoy contento jugando.
«La gente espera que marque 100 goles por temporada desde que tenía 16 años, pero eso es difícil».
- Getty Images
El camino hacia la gloria de la Champions League
El Barcelona se ha visto favorecido en el sorteo de la Liga de Campeones, ya que ha evitado enfrentarse a equipos como el Real Madrid, el París Saint-Germain, el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea. El gigante catalán se enfrentará al Newcastle United, un equipo al que ya derrotó a principios de temporada.
Si supera el complicado desplazamiento a St James' Park, el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid o al Tottenham Hotspur en cuartos de final. A continuación, podría esperarle una posible semifinal contra el Arsenal, líder de la Premier League, pero los Gunners primero tendrán que superar al Bayer Leverkusen y luego al Bodo/Glimt o al Sporting CP.
Yamal estará decidido a ayudar a su club a volver a la cima del fútbol europeo y sabrá que actuaciones como la que realizó contra el Villarreal pueden contribuir en gran medida a que los blaugranas lo consigan. Sin embargo, habrá que gestionar sus minutos y sus expectativas.
Anuncios