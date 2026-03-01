Lamine Yamal lanza un mensaje desafiante antes del partido de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid

El mensaje ha calado hondo entre una afición que busca una razón para creer en la magia de la «Remontada». El jugador de 18 años es plenamente consciente de la magnitud de la tarea que tiene por delante, pero cree que el apoyo del público local podría ser el factor decisivo para remontar el déficit. En declaraciones a los medios de comunicación tras su triplete contra el Submarino Amarillo, Yamal destacó la necesidad de que el equipo mantenga su impulso actual. Está claro que está deseando convertir el ambiente del estadio en una olla a presión para los Rojiblancos visitantes el martes por la noche.

Yamal instó a la afición del Barcelona a acudir en masa y creer en la posibilidad de una remontada histórica contra los hombres de Diego Simeone. Tras el partido, declaró a los medios de comunicación: «Era el momento de reaccionar y dar un empujón. Lo estamos haciendo. Ahora quiero decirles a nuestros aficionados... vengan al estadio contra el Atléti, la magia puede suceder».