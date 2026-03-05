GOAL
La selección estadounidense de fútbol masculino (USMNT) ha declarado que hablar de ganar la Copa del Mundo «no sería nada justo», mientras que el director del New York Cosmos afirma que una sola victoria en la fase eliminatoria sería un «gran éxito»
Pulisic y McKennie destacan el crecimiento de la selección estadounidense
Mauricio Pochettino se enfrentará este verano a un agradable dilema a la hora de confeccionar una plantillade 26 jugadores que considere capaz de cumplir con las altas expectativas. Con jugadores como Christian Pulisic, Weston McKennie, Ricardo Pepi, Tyler Adams y Folarin Balogun, todos ellos estrellas en Europa, la selección estadounidense cuenta con una gran cantidad de jugadores de probada eficacia a su disposición.
Desde hace tiempo se les conoce como la «generación dorada», ya que Estados Unidos rara vez ha tenido la oportunidad de elegir entre un grupo de talentos tan amplio. No siempre ha sido fácil rendir bajo presión, y se han sufrido algunos reveses en la competición de la CONCACAF, pero el objetivo final siempre ha sido la fase final de la Copa del Mundo en Norteamérica.
¿Ganadores de la Copa del Mundo? Advertencia contra objetivos poco realistas
Rossi, que nació en Nueva Jersey y rechazó la oportunidad de unirse a un campo de entrenamiento previo a la Copa del Mundo con la selección estadounidense en 2006, es uno de los que ha estado observando desde lejos cómo el fútbol ha seguido creciendo en Estados Unidos.
Cuando se le preguntó por su opinión sobre la generación de 2026, Rossi, en declaraciones a GOAL en colaboración con ToonieBet, dijo: «Tienen un buen núcleo, un buen núcleo joven. Ya sabes, jugadores que lo han estado haciendo bien en la Serie A, como Pulisic y McKennie.
Tienen muchas posibilidades de pasar la fase de grupos en el Mundial. Creo que eso ya sería un éxito en sí mismo. Si consiguen superar la primera fase eliminatoria, sería un gran éxito para el fútbol estadounidense. Así que espero que eso suceda.
Ganar el Mundial, no creo que se deba ni siquiera mencionar, simplemente porque no se quiere poner esa presión extra o ese tipo de miradas o expectativas sobre este equipo, porque no sería justo. No sería justo en absoluto. Así que, sí, tienen la oportunidad de hacer algo muy especial en este Mundial, ya que se celebra en casa y, por lo tanto, dará mucha vida al fútbol aquí en Estados Unidos».
¿Podrá la «generación dorada» cumplir con las expectativas?
Tab Ramos, que sabe todo sobre representar a la selección estadounidense en un Mundial en casa, ya que lo hizo en 1994, dijo recientemente aGOAL, al evaluar a una plantilla que necesita empezar a desarrollar su indudable potencial: «Por desgracia, el término "generación dorada" se le atribuyó a este equipo demasiado pronto, realmente muy pronto. Esto comenzó alrededor de 2019/2020, cuando intentaban clasificarse para el Mundial de Catar 2022 y, por cierto, lo lograron por los pelos, ya que terminaron empatados con el cuarto clasificado para acceder a ese Mundial de Catar.
«Junto con la idea de que esta es la "generación dorada" y que solo estamos apuntando hacia 2026. Quizás sea porque pienso de forma un poco diferente, pero la selección nacional siempre se trata de reunir a los 11 mejores jugadores que tienes disponibles hoy y salir a ganar a alguien, de eso se trata, no se trata realmente de proyectar seis o siete años en el futuro, que es lo que hemos estado haciendo.
Por eso, había una sensación de calma en el equipo y no había ninguna sensación de urgencia en los últimos años. Entonces, Pochettino se hizo cargo del equipo y pensamos, al menos los que realmente seguíamos a esta selección, que «cuando Pochettino entrara en el vestuario, habría una reacción inmediata y los chicos dirían: "Es hora de ponerse las pilas"». No fue así.
«Probablemente hicieron falta 14 meses, este otoño, las fechas de la FIFA de octubre y noviembre, para que el equipo diera un giro y empezara a jugar, no solo tan bien como puede jugar, sino con ese deseo y esa mentalidad de equipo perdedor que suele tener un equipo estadounidense».
¿Cómo sería el éxito en la Copa del Mundo para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
Otra antigua estrella de la selección estadounidense, el legendario exportero Brad Friedel, ha declarado a GOAL que «superar las expectativas es pasar los cuartos» para los hombres de Pochettino. La búsqueda de ese objetivo comenzará en el SoFi Stadium de California, donde se enfrentarán a Paraguay el 12 de junio.
