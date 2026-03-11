La salida de Luka Modric es «un gran error para el Real Madrid y el fútbol español», afirma Ivan Rakitic

La directiva del Real Madrid dio prioridad a un cambio generacional el verano pasado, optando por construir un futuro en torno a jóvenes talentos como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Federico Valverde. Aunque Modric seguía siendo un competidor de primer nivel, su papel había pasado a ser cada vez más secundario. Cuando su contrato expiró el verano pasado, el club optó por una despedida respetuosa que despejó el camino para la próxima generación.

Desde su llegada al AC Milan, el maestro de 40 años ha demostrado que «el fútbol no tiene edad», convirtiéndose en una figura fundamental en la campaña de los rossoneri. Modric ya ha disputado 30 partidos en todas las competiciones esta temporada, contribuyendo con dos goles y tres asistencias, al tiempo que ha sido el pilar de un equipo que actualmente ocupa el segundo puesto de la Serie A. Su liderazgo veterano ha sido fundamental para mantener al Milan a siete puntos del líder, el Inter, demostrando que su visión clínica y su profesionalidad siguen siendo tan agudas como siempre en la máxima categoría italiana.