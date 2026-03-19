La Juventus se muestra cada vez más activa en el mercado de los futbolistas cuyo contrato expira el próximo 30 de junio y que pueden marcharse como agentes libres: entre ellos se encuentran el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) en la delantera; el portugués Bernardo Silva (Manchester City), el alemán Leon Goretzka (Bayern de Múnich), el austriaco Xaver Schlager (Leipzig), el marfileño Franck Kessié (Al-Ahli) y el italiano Lorenzo Pellegrini (Roma) en el centro del campo; el central argentino Marcos Senesi (Bournemouth), el lateral derecho español Óscar Mingueza (Celta de Vigo) y el turco Zeki Çelik (Roma) en defensa. Donde, en la banda izquierda, juega otro jugador del agrado de los bianconeri: Leonardo Spinazzola.
Getty Images Sport
Traducido por
La Juventus intenta fichar a Spinazzola, del Nápoles
Sky informa de que la directiva de la Juventus ya ha mantenido un primer contacto para un posible regreso del futbolista nacido en 1993, que ya vistió la camiseta bianconera entre 2010 y 2012 en el equipo juvenil y en la temporada 2018/2019 en el primer equipo. Allí disputó 12 partidos, dio una asistencia a Cristiano Ronaldo en el derbi que terminó en empate 1-1 contra el Torino, y ganó el Scudetto y la Supercopa de Italia.
Anuncios