La Juventus intenta fichar a Spinazzola, del Nápoles

La Juventus se muestra cada vez más activa en el mercado de los futbolistas cuyo contrato expira el próximo 30 de junio y que pueden marcharse como agentes libres: entre ellos se encuentran el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) en la delantera; el portugués Bernardo Silva (Manchester City), el alemán Leon Goretzka (Bayern de Múnich), el austriaco Xaver Schlager (Leipzig), el marfileño Franck Kessié (Al-Ahli) y el italiano Lorenzo Pellegrini (Roma) en el centro del campo; el central argentino Marcos Senesi (Bournemouth), el lateral derecho español Óscar Mingueza (Celta de Vigo) y el turco Zeki Çelik (Roma) en defensa. Donde, en la banda izquierda, juega otro jugador del agrado de los bianconeri: Leonardo Spinazzola.







