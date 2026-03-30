Juventus: Ottolini habla sobre Manuel Ugarte, del Manchester United

Nuevo nombre en el mercado de fichajes de la Juventus para el centro del campo. Se rumorea que los bianconeri están interesados en Manuel Ugarte. El internacional uruguayo, nacido en 2001, tiene contrato hasta junio de 2029 con el Manchester United, que le paga un salario de 4 millones de euros netos al año.





Llegó en el verano de 2024 por 50 millones de euros procedente del PSG (que un año antes había pagado 10 millones más por ficharlo del Sporting de Lisboa) y, desde entonces, ha disputado 68 partidos con la camiseta de los Red Devils, marcando 2 goles, dando 6 asistencias y recibiendo 16 tarjetas amarillas.



