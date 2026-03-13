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Gabriele Stragapede

Traducido por

Juventus, la verdad sobre Pellegrino

¿Qué se sabe sobre la pista que conduce al delantero del Parma de Carlos Cuesta?

La búsqueda de un nuevo delantero centro por parte de la Juventus ha entrado ya en la fase de evaluaciones concretas. No es ninguna novedad que en el club bianconero se estén analizando los perfiles incluidos en la lista de la directiva de laVecchia Signora y se esté tratando de determinar cuál podría ser el mejor fichaje de cara al próximo verano.

Entre los muchos nombres que han surgido de los diversos rumores de las últimas semanas, también se encuentra la candidatura del delantero argentino del Parma Mateo Pellegrino, pero veamos exactamente qué se filtra sobre este posible interés del club piamontés por el delantero centro del equipo dirigido por Carlos Cuesta.

  • QUÉ SE FILTRA

    Según informa Fabrizio Romano en un vídeo de YouTube, la Juventus está valorando otros perfiles. Los bianconeri buscan sí un delantero —dando prioridad a la renovación de Dusan Vlahovic—, teniendo en cuenta también las posibles salidas de Openda y David, pero no es un asunto que se vaya a resolver de la noche a la mañana.

    Lo fundamental, ante todo, será conseguir —en este final de temporada— la clasificación para la Liga de Campeones para luego planificar todas las inversiones que se realizarán en verano. Pellegrino es un jugador con el que la Juventus no ha iniciado negociaciones ni contactos realmente concretos, en parte porque se baraja la idea de fichar a un jugador con más experiencia y proyección internacional.

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  • ATENCIÓN A LA PREMIER

    En cuanto a Pellegrino, afirma Romano, hay que estar atentos a las pistas que apuntan a la Premier League. El argentino es el prototipo de jugador que, por sus características, siempre gusta a los equipos de la máxima categoría del fútbol inglés.

    Habrá que ver si alguno de estos equipos presenta una oferta importante al Parma, algo que por el momento no ha ocurrido. Sin embargo, hay que aclarar un factor: los emilianos no sienten la necesidad de vender al jugador a toda costa, sobre todo teniendo en cuenta que su contrato se ha renovado recientemente hasta el 30 de junio de 2030.

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