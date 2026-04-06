Juventus, interés por Darwin Núñez, del Al-Hilal

A pocos meses del final de la temporada, los clubes están empezando a planificar sus estrategias de mercado. Se han establecido los primeros contactos con los jugadores en el punto de mira, con el objetivo de adelantarse a otros clubes y adelantarse a la competencia. La Juventus, en este sentido, está echando un vistazo en busca de alguna oportunidad de mercado a bajo coste. Según informa Sky Sport, los bianconeri han sondeado a Darwin Núñez, quien en su primera temporada en Arabia Saudí con el Al Hilal no ha convencido del todo y podría regresar a Europa este verano. La Juve ha realizado una primera solicitud de información al club árabe, para luego decidir si profundizar en las conversaciones o pasar a otros objetivos. Ya en verano los bianconeri habían pensado en el delantero uruguayo, que también había sido una opción del Nápoles antes de cerrar el fichaje de Lucca.