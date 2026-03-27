Según informa el diario WAZ, el futuro de la joven promesa del centro del campo Kjell Wätjen en el Borussia Dortmund es incierto. Al parecer, es posible que a partir de la próxima temporada ya no haya sitio para este jugador de 20 años en el equipo negro y amarillo.
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Interés de la Bundesliga: ¿Perderá el BVB definitivamente a un gran talento este verano?
Actualmente, Wätjen está cedido por el BVB al Bochum, equipo de la segunda división. Sin embargo, en el VfL, este centrocampista solo juega como suplente; el entrenador Uwe Rösler confía más bien en los dos jugadores de la cantera, Mats Pannewig y Cajetan Lenz.
Según informaciones delWAZ, se está debatiendo si en verano podría producirse una nueva cesión o incluso un traspaso definitivo a otro club. Varios equipos de la Bundesliga, cuyos nombres no se han revelado, habrían mostrado interés, aunque tampoco se descarta que Wätjen pase una temporada más en el VfL Bochum.
En el BVB, Wätjen tendrá pocas perspectivas de disfrutar de minutos suficientes, al menos a corto y medio plazo. Para la próxima temporada, el equipo ya cuenta con cuatro opciones de primer nivel en su posición: Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham y Carney Chukwuemeka; además, al Dortmund le gustaría fichar a otro mediocentro defensivo.
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¿Perderá el BVB a un cuarto jugador tras Süle, Brandt y Özcan?
Si finalmente se produjera la salida, Wätjen sería, tras Niklas Süle, Julian Brandt y Salih Özcan, el cuarto jugador en abandonar el BVB al final de la temporada. Además, el Dortmund ya ha fichado a dos jugadores para la próxima temporada: el lateral izquierdo Kaua Prates y el delantero Justin Lerma.
Wätjen se incorporó en 2015 a la cantera del BVB procedente del FSV Gevelsberg. En 2024 pasó a formar parte de la plantilla profesional, con la que disputó cuatro partidos en la Bundesliga (una asistencia). Su contrato con los amarillos y negros se extiende hasta 2028.
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha
Partido
4 de abril, 18:30 h
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15:30 h
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15:30 h
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)