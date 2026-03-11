Hazard: «No me sorprendería que Vinicius se retirara a los 30 años»

«Ahora se habla más de lo que hace fuera del campo o de lo que sufre, que de lo que aporta en los partidos. La gente olvida lo excepcional que es como jugador», explicó Hazard. «Todo esto debe pesarle. No debe ser fácil salir al campo pensando solo en el fútbol. No me sorprendería que a los 30 años dijera que se va, que deja el fútbol, porque en cualquier caso no cambiaría nada», explica Hazard en una entrevista con la cadena pública RTBF.

A pesar de las polémicas que suelen acompañar al delantero brasileño, Hazard reconoce en él una mentalidad muy similar a la suya: «Es simplemente alguien a quien le gusta el fútbol, que ama jugar y solo quiere divertirse. Un poco como me pasaba a mí cuando estaba en el campo».

Sin embargo, si pudiera darle un consejo, la antigua estrella belga le invitaría a la prudencia: «Le diría: "Ten cuidado". Juega como quieras jugar, pero ten cuidado. La gente te está esperando al acecho. Sigue jugando, diviértete y haz divertir a los verdaderos aficionados al fútbol».