En su papel de comentarista en Sky, se expresó con claridad sobre la etapa del defensa central en el segundo clasificado de la Bundesliga: «Llegó libre de traspaso, al parecer se convirtió en uno de los mejor pagados del Dortmund, y hay que decirlo sin rodeos: ha sido una auténtica decepción».

Süle fichó por el Dortmund procedente del FC Bayern en 2022 sin coste alguno, pero rara vez estuvo a la altura de las altas expectativas. También porque el defensa central se vio afectado una y otra vez por problemas físicos. Acumula 108 partidos con el BVB, en los que marcó tres goles y dio cinco asistencias.

El Dortmund también anunció recientemente las salidas de Julian Brandt y Salih Özcan. En el comunicado sobre Süle se decía: «Tras cuatro años con la camiseta amarilla y negra, la etapa conjunta de Niklas Süle y el Borussia Dortmund llega a su fin este verano. Así lo han acordado de mutuo acuerdo el BVB y Süle».