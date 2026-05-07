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Fran Kirby Brighton gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Fran Kirby: la estrella de las «Leonas» brilla de nuevo con el Brighton, que aspira a la gloria en la FA Cup

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women
F. Kirby
England
WSL Serie Primavera
Liverpool FC Women vs Brighton & Hove Albion Women
Women's football
FEATURES

Fran Kirby, de 32 años, ha logrado 16 títulos con el Chelsea y fue clave en el triunfo de las «Lionesses» ante Alemania en la final del Europeo 2022. Ahora, con la camiseta del Brighton, busca ayudar a otro equipo ambicioso a alcanzar nuevas metas.

Este fin de semana, las Seagulls se miden al Liverpool en semifinales de la FA Cup, con la mira en alcanzar Wembley por primera vez. No es la primera vez que lo logra: en 2023, el gol de Rachel Williams en el 89’ dio el pase al Manchester United y dejó a las gaviotas con la miel en los labios tras un 3-2 vibrante.

Sin embargo, tres años después la situación ha cambiado. Aquella derrota llegó en una campaña turbulenta con cuatro entrenadores y un 11.º lugar en la Women's Super League. Ahora llegan en mejor momento, tras dos años de un proyecto ilusionante dirigido por Dario Vidosic, donde Kirby aporta toda su experiencia ganadora.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Construyendo algo grande

    El Brighton lleva tiempo siendo un equipo interesante en el fútbol femenino. En 2017, nombraron a Hope Powell, exseleccionadora de las Lionesses, para liderar un proyecto que acababa de ascender a segunda división. Un año después ya estaba en la parte alta de la tabla y, en las temporadas siguientes, se ganó la reputación de rival complicado: rara vez amenazaba el descenso, pero sabía robar puntos a las «Cuatro Grandes».

    Fuera del campo también han avanzado. En 2021 inauguró unas modernas instalaciones de entrenamiento valoradas en 8,5 millones de libras (11,5 millones de dólares), y la semana pasada anunció la construcción del primer estadio de fútbol femenino de Europa, con un coste de entre 75 y 80 millones de libras (102-108,5 millones de dólares).

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  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Nuevo proyecto

    Esa ambición y esa inversión resultan atractivas para las jugadoras en el mercado de fichajes. Hace dos años, tras nueve temporadas en el Chelsea, Kirby se sintió atraída por la costa sur.

    «Me uní al Chelsea cuando aún era un proyecto y fue muy emocionante formar parte de ello», explicó al fichar por las Seagulls. «En este momento de mi carrera, siento que tengo mucho que aportar, ya sea ayudando a las jugadoras jóvenes a dar el salto o contribuyendo a que el equipo siga luchando por los resultados.

    Cuando conocí el proyecto, las jóvenes talentosas que llegaban y la visión del propietario, tan comprometido con el fútbol femenino, la decisión fue clara.

    Quiero ayudar al club a crecer, subir en la clasificación y pelear por títulos. He venido porque veo la visión y se está construyendo algo emocionante. Quiero ser parte de eso y, si todas damos lo mejor cada día, tendremos muchas posibilidades de lograrlo».

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    La clave del éxito

    Menos de dos años después, con otra clasificación entre los primeros puestos de la WSL a la vista y la posibilidad de jugar en Wembley, las palabras de Kirby suenan proféticas.

    Una semana después de su presentación, el Brighton anunció a Vidosic como entrenador y su impacto ha sido enorme. El exinternacional australiano impuso un fútbol ofensivo y fluido a un equipo que, pese a sus buenos resultados, a veces carecía de identidad. Kirby ha sido clave en este cambio, y el respeto que el técnico le tiene queda claro cada vez que habla de la exinternacional inglesa.

    «Nos ayuda mucho, no solo en el campo, sino con su liderazgo, experiencia y serenidad», declaró Vidosic a principios de año. «Apoya a las jugadoras más jóvenes y a todas las que la rodean. Predica con el ejemplo. Cuando no está, se nota la diferencia. No podemos negar su calidad ni lo que aporta».

  • Fran Kirby Beth Mead England Euro 2022 trophyGetty Images

    Una gran experiencia

    Kirby destaca en el Brighton por su amplia experiencia en partidos decisivos. Ha jugado y ganado finales importantes con regularidad.

    Las Seagulls no carecen de experiencia, pues todas la han adquirido en clubes anteriores o con sus selecciones. Sin embargo, ninguna ha conseguido lo que Kirby: siete títulos de la WSL y cinco FA Cup. El plantel, el sexto más joven de la liga, tiene como capitana a Maisie Symonds, de solo 23 años. La veteranía de Kirby será clave.

  • Mariona Caldentey Fran Kirby Arsenal Brighton Women 2025-26Getty Images

    Jugador de alto nivel

    Kirby, de 32 años, brilla esta temporada. Se rumorea que la Juventus intentó ficharla en invierno.

    Afortunadamente para el Brighton, la internacional inglesa se quedó y, desde principios de año, ha sido decisiva: dio las dos asistencias en la victoria 2-0 sobre el Arsenal en cuartos de final de la FA Cup y otras dos en el 3-2 ante el líder de la WSL, el Manchester City.

    Con tantos ante los dos equipos de Mánchester en la primera mitad de curso, queda claro que Kirby brilla en los choques clave. Ella y el Brighton confían en que la racha continúe este fin de semana.

  • Bex Rayner Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Una victoria más para Wembley

    Kirby llegó como fichaje estrella de las Seagulls el verano pasado, pero no es la única amenaza de este equipo bien construido. El club ha fichado bien para adaptarse al estilo de Vidosic: jugadoras como Jelena Cankovic y Kiko Seike brillan en ataque, y la llegada de la portera internacional nigeriana Chiamaka Nnadozie muestra lo atractivo del proyecto.

    Este fin de semana los focos apuntarán a la ex Lioness, ya que el Brighton busca hacer historia. A principios de año Vidosic subrayó su deseo de ganar títulos y señaló a Kirby como pieza clave. La centrocampista llegó consciente de que debía elevar el nivel para llevar al club a pelear por trofeos.

    «A veces las chicas quizá piensen que soy un poco dura con ellas, pero es porque sé de lo que son capaces», declaró recientemente a Sky Sports. «Quiero ayudarles a sentir esa confianza y lograr cosas increíbles».

    Llegar a la final de la FA Cup sería increíble. En sus últimos cuatro partidos el Brighton venció al Arsenal y al Manchester City, estuvo a punto de ganar en Old Trafford y, pese a las rotaciones, sumó un punto ante los Gunners. El impulso crece.

    «Hemos tenido buenas actuaciones toda la temporada, aunque a veces no se reflejó en el marcador», dijo al Argus tras vencer al City. «Ahora todo encaja: el estilo, la forma de jugar y la cultura del grupo».

    Llegar a Wembley, donde podría reencontrarse con su exequipo, el Chelsea, sería un sueño: «Siempre les digo a las chicas que jugar la final de la FA Cup en Wembley es uno de los mejores días de su vida; desde que te despiertas hasta el final, es muy especial».

    Una victoria más y ese sueño se hará realidad, recompensando la inversión del club y la sintonía entre Vidosic, su estilo, los fichajes y el talento comprometido con sus ideas. Kirby encarna todo eso, y si las Seagulls quieren su billete para la final, ella tendrá mucho que decir.

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