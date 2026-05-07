Fran Kirby: la estrella de las «Leonas» brilla de nuevo con el Brighton, que aspira a la gloria en la FA Cup

Esa ambición y esa inversión resultan atractivas para las jugadoras en el mercado de fichajes. Hace dos años, tras nueve temporadas en el Chelsea, Kirby se sintió atraída por la costa sur.

«Me uní al Chelsea cuando aún era un proyecto y fue muy emocionante formar parte de ello», explicó al fichar por las Seagulls. «En este momento de mi carrera, siento que tengo mucho que aportar, ya sea ayudando a las jugadoras jóvenes a dar el salto o contribuyendo a que el equipo siga luchando por los resultados.

Cuando conocí el proyecto, las jóvenes talentosas que llegaban y la visión del propietario, tan comprometido con el fútbol femenino, la decisión fue clara.

Quiero ayudar al club a crecer, subir en la clasificación y pelear por títulos. He venido porque veo la visión y se está construyendo algo emocionante. Quiero ser parte de eso y, si todas damos lo mejor cada día, tendremos muchas posibilidades de lograrlo».