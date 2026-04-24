FC Bayern de Múnich: noticias y rumores. Vincent Kompany podría recibir una prima especial

Manuel Neuer aún no ha decidido si renovará su contrato con el Bayern de Múnich, que vence este verano. La decisión es suya. En la sede del club, en la Säbener Straße, hay optimismo.
Según Sky, entre los directivos crece la convicción de que Neuer renovará y seguirá un año más. El veterano seguirá como titular, pero su suplente, Jonas Urbig, dispondrá de más oportunidades para afianzarse como su sucesor a medio plazo.
Tras la victoria 2-0 ante el Bayer Leverkusen en semifinales de la Copa DFB, Neuer se mostró cauto: «Podéis intentarlo, pero ahora no anunciaré nada. De momento, todo va bien y me divierto», dijo a Sky.