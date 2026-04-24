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Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich: noticias y rumores. Vincent Kompany podría recibir una prima especial

Bundesliga
Liga de Campeones
V. Kompany
Bayern Múnich

Ganar la Liga de Campeones supondría sin duda una gran recompensa económica para el entrenador del FCB, Vincent Kompany. Noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich.

Más noticias, reportajes y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Tras el incidente de los aficionados contra el Real Madrid: el Bayern sale airoso
  • ¡Todos los ingredientes están ahí! Este Bayern está listo para el triplete.
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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

    Rumor: Vincent Kompany podría recibir una fortuna en el FC Bayern de Múnich.

    Además del prestigio deportivo, ganar la Liga de Campeones supondría un importante beneficio económico para el entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany.

    Según Sport Bild, su contrato incluye una prima millonaria por ganar la máxima competición europea.

    Tras eliminar al Real Madrid, el Bayern se medirá en semifinales al París Saint-Germain. El duelo de ida se jugará el martes en París y la vuelta ocho días después en Múnich.

    Si avanzan, les aguardará Arsenal o Atlético de Madrid en la final del 30 de mayo en Budapest.

    Con la Bundesliga ya en su poder, el equipo de Kompany aspira al triplete: el miércoles venció 2-0 al Bayer Leverkusen y avanzó a la final de la Copa DFB.

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  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: El campeón del mundo bromea con los aficionados del FCB

    La ambición del Bayern Múnich esta temporada puede desatar una avalancha de camisetas conmemorativas. El miércoles, tras el 2-0 al Leverkusen que les devolvió a la final de la Copa DFB, las estrellas lucieron una con el lema «Guess who's back».

    «Si eres aficionado del Bayern y quieres comprar todas las camisetas que lanzan este año, te arruinarás», bromeó el campeón del mundo Christoph Kramer, que comentó la semifinal copera en Leverkusen para la ZDF. «La final, luego ganar la final... tendrás que comprar varias».

    Desde el fin de semana ya tienen también la de campeón, tras ganar 4-2 al VfB Stuttgart y asegurar la Bundesliga.

  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Los directivos dan por hecha la renovación de Neuer

    Manuel Neuer aún no ha decidido si renovará su contrato con el Bayern de Múnich, que vence este verano. La decisión es suya. En la sede del club, en la Säbener Straße, hay optimismo.

    Según Sky, entre los directivos crece la convicción de que Neuer renovará y seguirá un año más. El veterano seguirá como titular, pero su suplente, Jonas Urbig, dispondrá de más oportunidades para afianzarse como su sucesor a medio plazo.

    Tras la victoria 2-0 ante el Bayer Leverkusen en semifinales de la Copa DFB, Neuer se mostró cauto: «Podéis intentarlo, pero ahora no anunciaré nada. De momento, todo va bien y me divierto», dijo a Sky.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado, 25 de abril

    FSV Mainz 05 vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Martes, 28 de abril

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga de Campeones

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern contra Paris Saint-Germain

    Liga de Campeones

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