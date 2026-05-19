FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Sorprenderá el FCB al PSG?

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:
- ¿Palhinha, cedido por el Bayern, a punto de volver al Sporting?
- El Bayern se habría reunido con Brown.
- Lo que juega a favor del Bayern en las negociaciones por Kane.
Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:
Según L'Équipe, el Bayern Múnich sigue a Pierre Mounguengue, delantero de 18 años de la cantera del PSG.
Según L'Equipe, el FCB sigue a Pierre Mounguengue, delantero de 18 años que juega en el filial del PSG. Llegó en 2021 a la cantera del campeón francés y debutó en la Ligue 1 en mayo, en el 2-2 ante el Lorient. Ingresó en el último cuarto de hora y, hasta ahora, ha sido su única aparición con el equipo de Luis Enrique.
Sin embargo, todo indica que el jugador prefiere firmar un contrato profesional con el PSG, y las negociaciones ya estarían en curso.
Alexander Nübel, cedido al VfB Stuttgart hasta final de junio, no tiene futuro en el Bayern pese a tener contrato hasta 2030. Así lo confirmaron Max Eberl y Christoph Freund. ¿Qué pasará con el portero, que ha sido internacional en tres ocasiones?
Según Sky, su futuro está en el aire y aún no hay ofertas concretas. Además, el Bayern solo pediría entre 10 y 15 millones de euros por el guardameta de 29 años, menos de lo esperado.
Tras las renovaciones de Manuel Neuer y Sven Ulreich, el Bayern afrontará la próxima temporada con el trío de porteros actual: Neuer, Ulreich y Jonas Urbig. Nübel llegó en 2020 procedente del Schalke 04, pero desde entonces solo ha jugado cuatro partidos oficiales con el FCB.
Tras una cesión al AS Mónaco entre 2021 y 2023, llegó al Stuttgart. Allí ha logrado grandes éxitos, pero el club no puede ficharlo porque su alto salario seguiría recayendo en parte sobre el Bayern.
Curiosidad final: el sábado, en lo que se prevé será su último encuentro con el VfB, Nübel quiere complicar a su exequipo y ayudar al Stuttgart a vencer al Bayern en la final de la Copa DFB.
El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, respondió con una pulla a la provocación del 1860 Múnich durante la celebración del título del domingo.
«Por desgracia, nuestros aficionados no pueden devolverles el golpe, porque el 1860 no va a tener un campeonato que celebrar tan pronto», declaró Hainer a Bild, sonriendo y recordando que el rival es un equipo de tercera división.
Mientras los hinchas del Bayern exhibían un enorme logotipo en la celebración de la Marienplatz, apareció la inscripción «1860». Además, en vez de «FC Bayern München» se leía «FC Bauern H****söhne». Según SPOX, la primera peña del 1860 fue la responsable.
El defensa central Grayson Dettoni, cedido al Darmstadt 98 desde finales de enero, dejará casi seguro el Bayern Múnich este verano.
Según la revista kicker, el Darmstadt ejercerá la opción de compra. A pesar de haber jugado solo dos partidos en la Segunda División, Dettoni se incorporará de forma definitiva al club alemán y dejará el FCB tras nueve años.
Llegó a la cantera bávara en 2017 procedente del 1860 Múnich y, aunque no debutó con el primer equipo, jugó 45 partidos en la Regional con el filial. Su contrato con el Bayern vence en 2028.
Fecha
Partido
Competición
23 de mayo
FC Bayern - VfB Stuttgart
Copa DFB
25 de julio
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Partido amistoso
4 de agosto
Jeju SK FC - FC Bayern
Partido amistoso
7 de agosto
FC Bayern - Aston Villa
Partido amistoso
15 de agosto
FC Bayern - RB Leipzig
Partido amistoso