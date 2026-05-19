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Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Sorprenderá el FCB al PSG?

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
P. Mounguengue

El Bayern de Múnich podría fichar a un jugador del PSG, y hay una sorpresa con Alexander Nübel. Todas las noticias y rumores del FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • ¿Palhinha, cedido por el Bayern, a punto de volver al Sporting?
  • El Bayern se habría reunido con Brown.
  • Lo que juega a favor del Bayern en las negociaciones por Kane.
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LORIENTAFP

    Rumor: ¿Sorprenderá el Bayern al PSG?

    Según L'Équipe, el Bayern Múnich sigue a Pierre Mounguengue, delantero de 18 años de la cantera del PSG.

    Según L'Equipe, el FCB sigue a Pierre Mounguengue, delantero de 18 años que juega en el filial del PSG. Llegó en 2021 a la cantera del campeón francés y debutó en la Ligue 1 en mayo, en el 2-2 ante el Lorient. Ingresó en el último cuarto de hora y, hasta ahora, ha sido su única aparición con el equipo de Luis Enrique.

    Sin embargo, todo indica que el jugador prefiere firmar un contrato profesional con el PSG, y las negociaciones ya estarían en curso.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTAFP

    FC Bayern de Múnich, Noticias: ¿Una transferencia sorprendente para Alexander Nübel?

    Alexander Nübel, cedido al VfB Stuttgart hasta final de junio, no tiene futuro en el Bayern pese a tener contrato hasta 2030. Así lo confirmaron Max Eberl y Christoph Freund. ¿Qué pasará con el portero, que ha sido internacional en tres ocasiones?

    Según Sky, su futuro está en el aire y aún no hay ofertas concretas. Además, el Bayern solo pediría entre 10 y 15 millones de euros por el guardameta de 29 años, menos de lo esperado.

    Tras las renovaciones de Manuel Neuer y Sven Ulreich, el Bayern afrontará la próxima temporada con el trío de porteros actual: Neuer, Ulreich y Jonas Urbig. Nübel llegó en 2020 procedente del Schalke 04, pero desde entonces solo ha jugado cuatro partidos oficiales con el FCB.

    Tras una cesión al AS Mónaco entre 2021 y 2023, llegó al Stuttgart. Allí ha logrado grandes éxitos, pero el club no puede ficharlo porque su alto salario seguiría recayendo en parte sobre el Bayern.

    Curiosidad final: el sábado, en lo que se prevé será su último encuentro con el VfB, Nübel quiere complicar a su exequipo y ayudar al Stuttgart a vencer al Bayern en la final de la Copa DFB.

  • FC Bayern Legends CupGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Herbert Hainer responde a la provocación del 1860

    El presidente del Bayern Múnich, Herbert Hainer, respondió con una pulla a la provocación del 1860 Múnich durante la celebración del título del domingo.

    «Por desgracia, nuestros aficionados no pueden devolverles el golpe, porque el 1860 no va a tener un campeonato que celebrar tan pronto», declaró Hainer a Bild, sonriendo y recordando que el rival es un equipo de tercera división.

    Mientras los hinchas del Bayern exhibían un enorme logotipo en la celebración de la Marienplatz, apareció la inscripción «1860». Además, en vez de «FC Bayern München» se leía «FC Bauern H****söhne». Según SPOX, la primera peña del 1860 fue la responsable.

  • Preußen Münster v SV Darmstadt 98 - 2. BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: El prometedor defensa Dettoni deja definitivamente el FCB.

    El defensa central Grayson Dettoni, cedido al Darmstadt 98 desde finales de enero, dejará casi seguro el Bayern Múnich este verano.

    Según la revista kicker, el Darmstadt ejercerá la opción de compra. A pesar de haber jugado solo dos partidos en la Segunda División, Dettoni se incorporará de forma definitiva al club alemán y dejará el FCB tras nueve años.

    Llegó a la cantera bávara en 2017 procedente del 1860 Múnich y, aunque no debutó con el primer equipo, jugó 45 partidos en la Regional con el filial. Su contrato con el Bayern vence en 2028.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    23 de mayo

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa DFB

    25 de julio

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Partido amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Partido amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Partido amistoso

    15 de agosto

    FC Bayern - RB Leipzig

    Partido amistoso

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