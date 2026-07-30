Hablemos de los grandes nombres.

El mercado de fichajes de la USL puede ser algo curioso. Ya no es una liga de segunda fila, pero, al menos históricamente, no se la ha asociado con demasiados fichajes de relumbrón. Normalmente, los jugadores no van a la USL si quieren ganar muchísimo dinero.

Sin embargo, sí tiene atractivo. La USL es auténtica. Es imprevisible y puede tener un punto hipster. En su mejor versión, la liga también es tremendamente divertida. El fichaje de Chicharito por el Atletico Dallas es la prueba de ello.

Los aficionados pueden cuestionar su decisión de unirse a la USL o, como hizo extrañamente un periodista, cuestionar su calidad futbolística. Pero nada de eso importa. Chicharito en la USL es divertido. Pero, ¿quién más ha protagonizado a lo largo de los años un movimiento de alto calibre similar hacia la USL?

GOAL repasa algunos de los mayores fichajes de la historia de la USL...