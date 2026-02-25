Goal.com
Ameé Ruszkai

Traducido por

¿En qué medida se verán afectados los clubes de la Superliga Femenina por la pérdida de jugadoras que participarán en la Copa Asiática y la Copa Africana de Naciones? - Clasificación

La Copa Asiática Femenina comienza el 1 de marzo, dando inicio a un mes en el que se celebrarán dos de los principales torneos del fútbol femenino: la Copa Africana de Naciones, que arranca el 17 de marzo tras volver a la primavera tras dos ediciones consecutivas en verano. Esto significa que en las próximas semanas se decidirán dos emocionantes campeonatos continentales, pero el impacto que estos torneos tendrán en las competiciones de clubes también promete ser fascinante, ya que los equipos de fútbol femenino se despedirán de algunas de sus mejores jugadoras durante unas semanas.

El impacto se sentirá de manera diferente en las distintas ligas. Por ejemplo, Barbra Banda, de Zambia, y Temwa Chawinga, de Malaui, son dos de las mayores estrellas de la NWSL, pero ambas se perderán las primeras jornadas de la nueva temporada en Estados Unidos, y es probable que las ausencias por la Copa Africana de Naciones tengan un mayor impacto en esa división que en la Copa Asiática. Algo similar ocurre en Francia, donde el líder de la liga, el Lyon, se despedirá temporalmente de la estrella Tabitha Chawinga, hermana de Temwa, mientras que el París Saint-Germain se prepara para perder hasta cuatro jugadoras clave en la segunda quincena de marzo.

En Inglaterra, por su parte, es la Copa Asiática la que tendrá un impacto más notable en la Superliga Femenina. Nada lo demostró más claramente que el anuncio de la selección japonesa para el torneo, que cuenta con 16 jugadoras de clubes de la WSL. Australia, con 12, tampoco se quedó muy lejos de esa cifra. Por otro lado, la AFCON solo contará con un máximo de seis jugadoras de la WSL en total, si se seleccionan las seis jugadoras de las naciones africanas clasificadas.

Entonces, ¿qué clubes ingleses se verán más afectados por los torneos de este mes? ¿Y quién está en mejor posición para hacer frente a las ausencias clave? Los 12 equipos de la WSL perderán jugadoras a lo largo de lo que sin duda será un emocionante mes de marzo, y GOAL los ha clasificado en función de quiénes van a tener más dificultades con la situación...

  • Maya Hijikata Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    12Aston Villa

    Número de ausentes: 1 - Maya Hijikata (Japón)

    El Aston Villa solo perderá a una jugadora por la Copa Asiática y la Copa Africana de Naciones este mes, ya que su joven y creativa centrocampista Maya Hijikata se incorporará a la selección japonesa. Tras perderse la mayor parte de la primera mitad de la temporada por lesión, tras su fichaje en verano procedente del Tokyo Verdy Beleza, la jugadora de 21 años ha tenido una buena racha de partidos en el equipo últimamente, siendo titular en los últimos siete encuentros de liga del Villa.

    El equipo de Natalia Arroyo echará de menos su creatividad, sin duda, pero cuenta con suficientes recursos en la plantilla para salir adelante sin ella, sobre todo ahora que otras jugadoras comienzan a regresar tras sus lesiones.

  • Hinata Miyazawa Man Utd Women 2025-26Getty Images

    11Manchester United

    Número de ausentes: 1 - Hinata Miyazawa (Japón)

    El Manchester United lamentará la pérdida de Hinata Miyazawa este mes, ya que la centrocampista japonesa ha tenido un rendimiento excepcional con los Red Devils esta temporada. Sin embargo, en términos numéricos, el United es uno de los equipos menos afectados de la WSL y no debería tener serios problemas para sustituir a Miyazawa en el centro del campo.

    La jugadora de 26 años ha tenido un rendimiento impresionante esta temporada y ha jugado todos los minutos de la WSL, algo que solo la capitana Maya Le Tissier ha conseguido también en la plantilla del United. No será fácil para nadie ocupar su lugar en la alineación, pero entre Simi Awujo, Lisa Naalsund, Julia Zigiotti Olme, Jess Park y, si es necesario, Dominique Janssen, el entrenador Marc Skinner debería ser capaz de encontrar las combinaciones necesarias en el centro del campo para hacer frente a la situación.

  • Emily van Egmond Leicester City women 2025-26Getty Images

    10Leicester City

    Número de bajas: 1 - Emily van Egmond (Australia)

    Es probable que el Leicester solo pierda a una jugadora en marzo, ya que Rosella Ayane no cuenta con el favor del Marruecos últimamente, además de haber tenido dificultades para conseguir minutos de juego con las Foxes esta temporada. Sin embargo, esa jugadora es Emily van Egmond, una de las más experimentadas del Leicester y, como tal, una de las más importantes a la hora de intentar sacar al club de la parte baja de la tabla de la WSL y alejarlo de la amenaza del descenso.

    El Leicester no solo echará de menos el liderazgo de Van Egmond. La centrocampista es la cuarta jugadora del club con más minutos jugados en la liga esta temporada y es una de las cuatro únicas jugadoras de la plantilla que ha contribuido con más de una participación directa en un gol, tal es su capacidad para hacer que las cosas sucedan desde diversas posiciones. Las Foxes echarán mucho de menos a la australiana, muy activa en el campo, en los partidos que deben ganar sí o sí.

  • Saki Kumagai London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Leonas de la ciudad de Londres

    Número de ausentes: 2 - Saki Kumagai (Japón), Alanna Kennedy (Australia)

    El London City Lionesses perderá a dos jugadoras muy experimentadas durante la Copa Asiática, ya que Saki Kumagai se marcha para representar a Japón y Alanna Kennedy jugará con la selección anfitriona, Australia. Sin embargo, gracias a la profundidad de la plantilla que ha construido el recién ascendido equipo, debería ser uno de los menos afectados por las ausencias durante el mes de marzo.

    Kumagai será una baja especialmente importante. La cinco veces ganadora de la Liga de Campeones ha sido titular en 14 de los 16 partidos de liga del London City en lo que va de temporada y ha aportado consistencia en la base del mediocampo. Pero este equipo tiene suficientes opciones en esa zona del campo para hacer frente a su ausencia durante unos cuantos partidos.

    Kennedy, por su parte, solo ha sido titular en cinco partidos de la WSL esta temporada, pero tres de ellos han sido en los últimos cuatro encuentros, y el nuevo entrenador, Eder Maestre, está claramente impresionado con la defensa australiana. Aun así, con la profundidad disponible, el London City debería estar bien.

    A las razones para no preocuparse demasiado por el rendimiento de las Lionesses en marzo se suma el hecho de que, a pesar de algunas actuaciones muy impresionantes esta temporada, la internacional nigeriana Rofiat Imuran sigue sin contar para las Super Falcons. Por lo tanto, la joven y talentosa defensa parece que se quedará en Inglaterra durante la Copa Africana de Naciones, y su versatilidad podría ser de gran ayuda para su club a la hora de afrontar las ausencias de Kumagai y Kennedy.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    8Manchester City

    Número de ausentes: 4 - Ayaka Yamashita, Aoba Fujino, Yui Hasegawa (todas de Japón), Mary Fowler (Australia)

    Se podría evaluar el impacto de la Copa Asiática en el equipo femenino del Manchester City de forma similar a como se valoró el impacto de la Copa Africana de Naciones en su equipo masculino a principios de este año: aunque la calidad de las jugadoras que pierde el City es quizás mayor que la de cualquier otro club de la WSL, eso no significa necesariamente que vaya a ser el más afectado por sus ausencias.

    En enero, el City fichó a la estrella estadounidense Sam Coffey, una de las mejores centrocampistas defensivas del mundo. Eso cubre excepcionalmente la posición de Yui Hasegawa. Khiara Keating puede ser errática a veces, como joven portera a la que se le pide que juegue con su estilo, pero sigue siendo una buena suplente de la portera que se marcha, Ayaka Yamashita. Por su parte, Aoba Fujino ha entrado y salido del equipo esta temporada debido a las lesiones, y el City lo ha superado, al igual que Mary Fowler, la delantera australiana que acaba de regresar de una rotura del ligamento cruzado anterior.

    La plantilla del City no es, ni mucho menos, la más amplia de la WSL, por lo que es lógico que haya preocupación por la marcha de cuatro jugadoras durante unas semanas, sobre todo si otras sufren lesiones. Pero el equipo de Andree Jeglertz también tiene ocho puntos de ventaja en lo alto de la tabla a falta de solo seis jornadas para el final de la liga. Incluso si tienen algún tropiezo este mes, en el conjunto global, deberían estar bien.

  • Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    7Chelsea

    Número de bajas: 2 - Ellie Carpenter y Sam Kerr (ambas de Australia)

    El impacto de estas próximas semanas en el Chelsea depende en gran medida de la disponibilidad de otras jugadoras de la plantilla. Sobre el papel, Lucy Bronze sustituye a Ellie Carpenter en el lateral derecho, mientras que Aggie Beever-Jones, Catarina Macario y Mayra Ramírez pueden ocupar el puesto de delantera centro que se ve debilitado por la ausencia de Sam Kerr. Sin embargo, en las últimas semanas, ninguna de estas cuatro jugadoras ha estado en forma.

    Bronze regresó a principios de este mes tras varias semanas de baja, lo que supuso un gran impulso para las Blues, sobre todo teniendo en cuenta la inminente marcha de Carpenter, mientras que Beever-Jones también está recuperando poco a poco su forma física tras una lesión en el tobillo. Sin embargo, no hay fecha prevista para el regreso de Macario ni de Ramírez, y contar con esa delantera centro en el campo es importante para el equilibrio del ataque del Chelsea.

    Se podría suponer que los Blues deberían estar bien, ya que siguen contando con una plantilla amplia y talentosa que poco a poco está recuperando su plena forma física. Sin embargo, dadas las lesiones con las que ha tenido que lidiar el equipo de Sonia Bompastor en lo que va de temporada, no es nada seguro apostar por que los jugadores se mantengan en forma durante todo el mes de marzo para minimizar el impacto de las bajas.

    En general, estarán mejor que la mayoría, pero se verán más afectados que algunos de sus principales rivales por los puestos de la Liga de Campeones.

  • Fuka Nagano Liverpool Women 2025-26Getty Images

    6Liverpool

    Número de ausentes: 2 - Fuka Nagano, Risa Shimizu (ambas de Japón)

    El Liverpool no está perdiendo tantos jugadores como algunos de sus rivales de la WSL, pero sí está perdiendo a dos figuras muy importantes.

    Fuka Nagano ha jugado más minutos que ninguna otra jugadora del equipo en la liga esta temporada y su consistencia con el balón en el centro del campo ha impresionado desde que llegó a Inglaterra. Por su parte, Risa Shimizu ha sido una jugadora fiable en el lateral derecho desde que regresó de una lesión a principios de 2026, en un periodo que ha coincidido con una importante mejora en los resultados del equipo, que se encontraba en peligro de descenso.

    El Liverpool estuvo muy activo en enero y ha mejorado la profundidad de la plantilla para estar en mejores condiciones de afrontar esta situación que al comienzo de la campaña. Las lesiones también han remitido, tras afectar gravemente al equipo en la primera mitad de la temporada. Todo ello ayudará, pero la calidad que han aportado Nagano y Shimizu seguirá siendo muy echada de menos.

  • Steph Catley Arsenal Women 2025-26Getty Images

    5Arsenal

    Número de ausentes: 3 - Steph Catley, Caitlin Foord, Kyra Cooney-Cross (todas de Australia)

    El Arsenal será el más afectado de los «cuatro grandes» de la WSL, y son los Gunners quienes se encuentran persiguiendo en la carrera por los puestos de la Liga de Campeones, con dos partidos aplazados que les dejan a cuatro puntos del Chelsea, tercero en la clasificación, mientras esperan la oportunidad de jugar sus partidos pendientes.

    Esto se debe a que el Arsenal perderá a Steph Catley, una incondicional en el centro de la defensa durante toda la temporada, y a Caitlin Foord, que últimamente ha estado en plena forma, así como a Kyra Cooney-Cross, que participará en la Copa Asiática. Esta última no ha sido una figura clave en las últimas semanas tras regresar a casa tras la devastadora noticia del diagnóstico de cáncer de su madre, pero es una jugadora de gran calidad cuya presencia en el centro del campo se echará en falta.

    Las Gunners tampoco cuentan con una plantilla muy amplia. La lesión de Katie Reid enel ligamento cruzado anterior supone una opción menos en el centro de la defensa y, aunque el reciente regreso de Leah Williamson es una buena noticia, todavía está recuperando su forma física tras un tiempo fuera de los terrenos de juego. En las bandas, la marcha de Foord se suma a la fractura de tibia de Beth Mead y al reciente regreso de Chloe Kelly tras una prolongada ausencia.

    Hay suficientes jugadoras en la plantilla del Arsenal que son versátiles y pueden adaptarse para cubrir tres bajas importantes, pero a veces podría resultar un poco complicado para las Gunners, que no tienen mucho margen de error en la carrera por el fútbol europeo.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    4Brighton

    Número de bajas: 4 - Moeka Minami, Kiko Seike (ambas de Japón), Charlize Rule (Australia) y Chiamaka Nnadozie (Nigeria)

    El Brighton perderá a cuatro de sus jugadoras más impresionantes y regulares de la temporada 2025-26 a lo largo de este mes. La más notable será la marcha temporal de Chiamaka Nnadozie, su portera titular y una de las mejores del mundo en su posición, algo que ha demostrado especialmente con Nigeria. Sophie Baggaley, que ha participado recientemente en las concentraciones de Inglaterra, es al menos una suplente sólida.

    Otra preocupación en la zaga es la marcha de Moeka Minami y Charlize Rule a la Copa Asiática, y las Seagulls también se quedarán sin su máxima goleadora, Kiko Seike, cuyos seis goles en la WSL esta temporada la sitúan en quinta posición en la carrera por la Bota de Oro. En definitiva, va a ser un mes difícil para el Brighton.

    Sin embargo, Fuka Tsunoda se queda, tras no haber conseguido entrar en la muy competitiva selección japonesa, y el club espera que la joven centrocampista pueda aprovechar sus prometedoras actuaciones recientes y dar un paso al frente mientras las demás están fuera.

  • Katrina Gorry West Ham Women 2025-26Getty Images

    3West Ham

    Número de ausentes: 3 - Katrina Gorry (Australia), Riko Ueki (Japón), Ines Belloumou (Argelia)

    La ausencia de Yu Endo en la selección japonesa para la Copa Asiática limita el impacto que estos importantes torneos podrían haber tenido en el West Ham, pero el equipo londinense seguirá perdiendo a algunas jugadoras clave. Ines Belloumou, que representará a Argelia en la Copa Africana de Naciones, es más bien una jugadora de fondo de plantilla, pero Katrina Gorry y Riko Ueki son muy valiosas para este equipo.

    Gorry es la capitana del West Ham y ha sido una jugadora constante y crucial en este equipo desde que llegó al club hace dos años. Ueki, por su parte, tiene más asistencias que nadie en la plantilla de las Hammers y solo está por detrás de Shekiera Martínez, su máxima goleadora, en cuanto a participación directa en goles. También cabe destacar que ambas se encuentran entre las cuatro jugadoras de campo con más minutos jugados en la WSL.

    La nueva entrenadora, Rita Guarino, tiene opciones para sustituir tanto a Gorry como a Ueki, sobre todo tras un animado mercado de fichajes en enero, pero ambas dejan un vacío importante en un equipo que lucha por evitar el descenso. El hecho de que se encuentren en una situación precaria en la temporada no hace más que agravar la situación.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    2Tottenham

    Número de ausentes: 3 - Clare Hunt (Australia), Toko Koga, Maika Hamano (ambas de Japón)

    Hay equipos en la WSL que van a perder más jugadoras este mes que el Tottenham, pero dado que los Spurs van a estar sin sus dos centrales titulares durante la Copa Asiática, no hay muchos equipos que vayan a verse más afectados. Toko Koga será una jugadora clave para Japón, Clare Hunt tendrá un papel similar para la nación anfitriona, Australia, y Martin Ho tendrá que averiguar cómo se adapta su equipo, los Spurs.

    Solo una vez en la liga esta temporada el equipo del norte de Londres ha comenzado con una pareja de centrales que no estaba formada por Koga y Hunt, cuando Molly Bartrip fue titular en la victoria sobre el Aston Villa. En todos los demás partidos, en una temporada que ha sido excepcional para un equipo que terminó penúltimo en la WSL la temporada pasada, Koga y Hunt han sido cruciales en el centro de la defensa. Bartrip será una opción sólida para uno de esos puestos de defensa central, pero será interesante ver qué más hace Ho.

    A todo ello se suma la marcha de Maika Hamano, la joven centrocampista ofensiva cedida por el Chelsea que se incorporará a la selección japonesa. Es algo de lo que los Spurs eran muy conscientes cuando ficharon a la delantera en enero, pero que supone un nuevo golpe para el equipo, aunque sea en una zona del campo en la que cuentan con más efectivos.

    Charli Grant, 38 veces internacional con Australia, no se irá con su selección, ya que acaba de volver a los entrenamientos tras sufrir una lesión en noviembre. La defensa supondrá al menos un refuerzo necesario mientras otras jugadoras estén ausentes en las próximas semanas, aunque ella estará decepcionada por no poder participar en la Copa Asiática.

  • Honoka Hayashi Everton Women 2025-26Getty Images

    1Everton

    Número de ausentes: 4 - Rion Ishikawa, Honoka Hayashi, Hikaru Kitagawa (todos de Japón), Clare Wheeler (Australia)

    Antes de que comenzara la temporada 2025-26, todo el mundo sabía que el Everton iba a sufrir un duro golpe en marzo. Los Toffees ficharon a tres internacionales japonesas en verano, lo que elevó a seis el número total de jugadoras que podrían ausentarse para disputar la Copa Asiática, y es probable que Toni Payne también se marche a la Copa Africana de Naciones con Nigeria. Al final, parece que el club solo perderá a cuatro de esas siete jugadoras, aunque ningún otro equipo de la WSL va a quedarse sin más.

    Lo que hace que el caso del Everton sea más drástico que otros es que no tiene la profundidad necesaria para hacer frente a tantas ausencias, sobre todo cuando ya tiene que lidiar con una lista de lesionadas bastante larga. Si a esto le sumamos la importancia de las jugadoras que van a perder, como Clare Wheeler y Honoka Hayashi, que ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en minutos jugados con el Everton en la liga esta temporada, el equipo va a tener que superar un periodo complicado.

    Afortunadamente para las Toffees, Yuka Momiki, otra pieza fundamental del equipo, no ha sido seleccionada para jugar con Japón, mientras que Maz Pacheco sigue esperando su pasaporte filipino, por lo que aún no puede jugar con la selección nacional. Por su parte, Payne parece que se quedará en el Everton debido a una lesión que le ha impedido jugar durante más de un mes. El Everton espera que pueda volver en las próximas semanas para dar el impulso necesario y ayudar al club a mantenerse alejado de la temida zona de descenso.

