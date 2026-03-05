El traspaso de Elliot Anderson al Manchester City se considera ya un «hecho», ya que el Nottingham Forest pide 90 millones de libras por la estrella inglesa

Según un informe de TEAMtalk, los preparativos para este fichaje estrella llevan tiempo en marcha. El periodista Graeme Bailey ha declarado: «Para ser sincero, desde hace varias semanas, numerosas fuentes me han confirmado que el fichaje de Anderson por el City es un hecho. El City lleva meses interesado en Anderson, desde el año pasado. Me han dicho que Hugo Viana lo eligió el verano pasado como uno de los jugadores que quería». Este enfoque proactivo ha permitido al City situarse a la cabeza, dejando atrás a sus vecinos del Old Trafford.

Se espera que el acuerdo sea uno de los más caros del mercado de fichajes de verano, ya que, según se informa, el Nottingham Forest está pidiendo una cantidad cercana a los 90 millones de libras (120 millones de dólares). A pesar de la falta de confirmación oficial por parte de ambos clubes, se informa de que la opinión general es que el traspaso es una mera formalidad. Bailey añadió: «En los círculos futbolísticos, se cree que Anderson solo irá a un sitio, y ese es el City. Aunque el City y el Forest no confirman nada, creo que, aunque no haya firmado nada, Anderson sabe dónde jugará la próxima temporada, y será en el Etihad».