El traspaso de Elliot Anderson al Manchester City se considera ya un «hecho», ya que el Nottingham Forest pide 90 millones de libras por la estrella inglesa
Gran golpe para el Manchester United en el mercado de fichajes
Esta decisión supone un duro golpe para el Manchester United, que también había identificado al internacional inglés como objetivo prioritario para sustituir a estrellas veteranas como Casemiro. Sin embargo, la influencia del nuevo director deportivo Hugo Viana parece haber inclinado la balanza decisivamente a favor del City. Según se informa, el ejecutivo portugués ya había señalado a Anderson como objetivo principal el verano pasado, y el club se ha mantenido implacable en su búsqueda del versátil centrocampista que ha brillado en la máxima categoría esta temporada.
Viana lidera la carga por la estrella del Forest
Según un informe de TEAMtalk, los preparativos para este fichaje estrella llevan tiempo en marcha. El periodista Graeme Bailey ha declarado: «Para ser sincero, desde hace varias semanas, numerosas fuentes me han confirmado que el fichaje de Anderson por el City es un hecho. El City lleva meses interesado en Anderson, desde el año pasado. Me han dicho que Hugo Viana lo eligió el verano pasado como uno de los jugadores que quería». Este enfoque proactivo ha permitido al City situarse a la cabeza, dejando atrás a sus vecinos del Old Trafford.
Se espera que el acuerdo sea uno de los más caros del mercado de fichajes de verano, ya que, según se informa, el Nottingham Forest está pidiendo una cantidad cercana a los 90 millones de libras (120 millones de dólares). A pesar de la falta de confirmación oficial por parte de ambos clubes, se informa de que la opinión general es que el traspaso es una mera formalidad. Bailey añadió: «En los círculos futbolísticos, se cree que Anderson solo irá a un sitio, y ese es el City. Aunque el City y el Forest no confirman nada, creo que, aunque no haya firmado nada, Anderson sabe dónde jugará la próxima temporada, y será en el Etihad».
Silencio en el Etihad tras un gol impresionante
En el campo, Anderson demostró su valía liderando una resistente actuación del Forest contra su posible futuro equipo. Guardiola se quedó frustrado al ver cómo su equipo se veía superado por los impresionantes goles de Morgan Gibbs-White y Anderson. El tanto de este último en el minuto 76 fue especialmente impresionante, ya que demostró la calidad técnica y la compostura que le han convertido en uno de los jóvenes talentos ingleses más codiciados de la división en la actualidad.
El resultado deja al City en una situación difícil para alcanzar al Arsenal en lo más alto de la tabla de la Premier League y, cuando se le preguntó qué podría haber mejorado su equipo para asegurar la victoria, Guardiola respondió sin rodeos: «Marcar goles». El técnico catalán continuó diciendo: «En general, hubo muchas cosas buenas. Me gustaría encajar menos goles, pero no se trata de analizar una acción concreta. Nunca señalo a mis jugadores. Lo hicimos todo, tuvimos ocasiones al final y en la primera parte. El impulso. Pero siempre pasa algo y no pudimos ganar».
Los retos que definirán la temporada están por llegar.
El City debe superar rápidamente la decepción del empate ante el Forest, ya que se adentra en una semana que podría definir sus aspiraciones de ganar títulos en dos frentes. La atención se centra ahora en la FA Cup, donde Guardiola llevará a su equipo al St. James' Park este sábado para un encuentro de alto riesgo contra el Newcastle United. Sin embargo, el éxito en la copa nacional es solo el primer obstáculo. A continuación, la plantilla del City se preparará para un importante enfrentamiento europeo a mitad de semana, en el que recibirá al Real Madrid en un choque de titanes de la Liga de Campeones. Con el Arsenal alejándose en la lucha por el título de la Premier League, estos partidos consecutivos representan un momento crítico para un equipo que busca mantener su dominio tanto en casa como en el continente.
