El Real Madrid informa al Liverpool de su plan de fichaje de Ibrahima Konaté antes de que expire su contrato

Fabrizio Romano ha declarado a Caught Offside que el Real Madrid ha comunicado oficialmente al Liverpool su postura respecto al fichaje de Konaté.

Aunque el gigante español ha estado muy vinculado al defensa francés, en realidad informó al club de la Premier League hace unos meses de que, en ese momento, no iba a perseguir activamente el fichaje. Sin embargo, la situación sigue siendo incierta, ya que los blancos continúan rastreando el mercado en busca de refuerzos defensivos, sobre todo teniendo en cuenta que se espera que David Alaba se marche al final de la temporada.

A pesar de la falta de una oferta formal recientemente, los blancos han estado siguiendo de cerca la situación, conscientes de que el francés podría suponer una incorporación importante para su zaga. La falta de una oferta concreta desde España ha dado un respiro al Liverpool, aunque sigue existiendo la amenaza de una incursión de última hora si no se alcanza pronto un avance en las negociaciones del contrato.