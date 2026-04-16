El capitán del Sporting arremete duramente contra el «aburrido» Arsenal

Morten Hjulmand no conquistó al público londinense tras el Sporting-Arsenal de la Liga de Campeones. El capitán portugués criticó la filosofía de juego del gigante inglés y afirmó que el fútbol de los Gunners no ofrecía nada interesante al espectador neutral.

El Arsenal se clasificó por segundo año consecutivo para las semifinales de la Liga de Campeones tras empatar sin goles y defender el 0-1 de la ida. Aunque el equipo de Mikel Arteta avanzó, el encuentro resultó aburrido, con un xG total de solo 0,93, el más bajo de la presente Champions. El xG mide la probabilidad de que un disparo acabe en gol según datos históricos.

El Sporting desperdició su mejor ocasión cuando Geny Catamo estrelló el balón en el poste, pero el campeón luso sufrió para mantener el ritmo debido a las constantes interrupciones del local.

El centrocampista, en el pasado vinculado a la Premier League, admitió su frustración: «Si fuera un espectador neutral, esa no es la imagen que el Sporting quiere dar. Queremos marcar goles y crear ocasiones, y no lo hicimos».

Calificó al equipo de Arteta de aburrido y criticó su actitud defensiva. «Hubo muchas interrupciones, sobre todo en las reanudaciones, y eso cuesta tiempo. Cuando cogimos el ritmo, creamos ocasiones, sobre todo en la primera parte. Pero, sinceramente, no fue suficiente para ganar».

El domingo, el Arsenal visita al Manchester City en un partido clave: una derrota dejaría al local a solo tres puntos, con un partido menos. Mientras, el Sporting vuelve a la Liga Portugal recibiendo al Benfica de José Mourinho.