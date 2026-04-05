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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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El Arsenal compite con el Liverpool por el «sucesor de Salah»

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A. Gordon
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El Arsenal se prepara para competir con el Liverpool por un fichaje muy destacado durante el próximo mercado de verano.

Según la web Fichajes, la pugna por los servicios de Anthony Jordan, extremo del Newcastle United, desencadenará una fuerte rivalidad entre el Liverpool y el Arsenal.

El Arsenal considera a Jordan una de sus principales prioridades para dar un salto cualitativo al proyecto de los Gunners.

Jordan tiene 25 años y tiene contrato con el Newcastle hasta el verano de 2030.

Las cualidades de Jordan encajan con el estilo de juego de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, gracias a su velocidad y su habilidad en los regates, además de su disciplina defensiva.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    El traspaso de Jordan podría ascender a 95 millones de euros

    La web Fichajes ha señalado que el Arsenal está dispuesto a rascarse el bolsillo para fichar a Jordan, en una operación que podría alcanzar los 95 millones de euros.

    Sin embargo, el Newcastle United no tiene intención de facilitar la salida de Jordan, quien es una pieza clave en la plantilla de los Magpies.

    Las restricciones del fair play financiero podrían obligar al Newcastle a plantearse la venta de algunos jugadores el próximo verano para equilibrar las cuentas y, en ese caso, el nombre de Jordan podría entrar en el mercado.

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  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El fichaje de Jordan es una inversión a largo plazo

    El Liverpool busca fichar a Jordan para llenar el gran vacío que dejará su estrella egipcia, Mohamed Salah.

    Salah había anunciado recientemente que abandonaría el Liverpool en el verano de 2026 tras pasar nueve años en Anfield.

    Jordan se considera una inversión a largo plazo, gracias a su juventud y su experiencia en la Premier League, así como a su potencial para seguir mejorando.

    Sin embargo, el Arsenal planea dar un paso adelante antes de que termine la temporada actual, presentando una oferta oficial por Jordan y tanteando la postura del Newcastle.

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