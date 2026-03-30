Douglas Costa: «Lewandowski, te recomiendo la Juventus»

Douglas Costa aconseja a Robert Lewandowski que fiche por la Juventus.
El brasileño, nacido en 1990, compañero de equipo durante tres temporadas en el Bayern de Múnich del delantero polaco —que es dos años mayor que él y cuyo contrato con el Barcelona expira en junio—, declaró en una entrevista a Tuttosport: «Lewandowski marca goles de todas las formas posibles. A la Juve le vendría muy bien, le recomendaría sin dudarlo que vistiera la camiseta bianconera, es un jugador que marca en cualquier sitio y lo seguirá haciendo durante muchos años. Sería perfecto para los bianconeri, pero de todos modos ya tienen un gran jugador en la delantera».