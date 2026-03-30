Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

Traducido por

Douglas Costa: «Lewandowski, te recomiendo la Juventus»

Juventus
Fichajes
Barcelona
R. Lewandowski
Douglas Costa
D. Costa

El brasileño, su antiguo compañero en el Bayern, recomienda al delantero polaco, cuyo contrato con el Barcelona está a punto de expirar.

Douglas Costa aconseja a Robert Lewandowski que fiche por la Juventus.


El brasileño, nacido en 1990, compañero de equipo durante tres temporadas en el Bayern de Múnich del delantero polaco —que es dos años mayor que él y cuyo contrato con el Barcelona expira en junio—, declaró en una entrevista a Tuttosport: «Lewandowski marca goles de todas las formas posibles. A la Juve le vendría muy bien, le recomendaría sin dudarlo que vistiera la camiseta bianconera, es un jugador que marca en cualquier sitio y lo seguirá haciendo durante muchos años. Sería perfecto para los bianconeri, pero de todos modos ya tienen un gran jugador en la delantera».


  • VLAHOVIC

    «Me refiero a Dusan Vlahovic. Todavía puede madurar, tiene la edad adecuada: para la lucha por el cuarto puesto, será decisivo que recupere su mejor nivel. Lo tiene todo para llevar a la Juve a la Liga de Campeones».


    • Anuncios

  • Estrella

    «¿Habría habido sitio para Kenan Yildiz en mi Juve? Por supuesto, para los jugadores buenos siempre hay sitio. Cuando alguien es bueno, encaja en cualquier equipo; él tiene talento. Así que sí, podría jugar en cualquier Juve de cualquier época».


  • SPALLETTI

    «¿Es Spalletti el hombre adecuado para iniciar una nueva etapa de éxitos? Me gusta mucho; además, he jugado varias veces contra sus equipos. Me encantan los entrenadores que se arriesgan, que siempre intentan ser proactivos. Tiene un estilo de juego que me gusta mucho: sí, no niego que me hubiera gustado que él fuera mi entrenador».


  • AL CHIEVO ANTES DE DUBAI

    Douglas Costa juega actualmente en el Chievo Verona, en la Serie D, a la espera de fichar por el Al-Ittifaq de Dubái: «Ha sido bonito volver a Italia, independientemente de la categoría. La gente me trata con especial consideración por los años que pasé en la Juve. Estoy feliz de vivir este reto con el Chievo; me he encontrado con un nivel muy alto; somos, a todos los efectos, profesionales incluso en la Serie D. Me siento a gusto con los italianos. Ahora solo pienso en esforzarme para ayudar al Chievo a subir a la Serie C. No debemos rendirnos, tenemos un gran club detrás de nosotros y somos fuertes, debemos creer en ello, no nos falta nada».


Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Génova crest
Génova
GEN