Douglas Costa: «Lewandowski, te recomiendo la Juventus»

Douglas Costa juega actualmente en el Chievo Verona, en la Serie D, a la espera de fichar por el Al-Ittifaq de Dubái: «Ha sido bonito volver a Italia, independientemente de la categoría. La gente me trata con especial consideración por los años que pasé en la Juve. Estoy feliz de vivir este reto con el Chievo; me he encontrado con un nivel muy alto; somos, a todos los efectos, profesionales incluso en la Serie D. Me siento a gusto con los italianos. Ahora solo pienso en esforzarme para ayudar al Chievo a subir a la Serie C. No debemos rendirnos, tenemos un gran club detrás de nosotros y somos fuertes, debemos creer en ello, no nos falta nada».



