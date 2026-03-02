Diogo Dalot advierte a sus compañeros del Manchester United que no deben dar por sentada la Champions League después de jugar «ni de lejos» suficientes partidos en 2025-26

Dalot fue franco sobre la situación actual y afirmó: «Creo que temporadas como esta son buenas para que te des cuenta de que cuando juegas la Europa League y, sobre todo, la Champions League, esos son los mejores años, esas son las mejores temporadas. Este año jugamos, no sé, como máximo 40 partidos, porque quedamos eliminados de las copas incluso en las primeras fases, así que esto no se acerca en absoluto a lo que debería ser el club y a las competiciones en las que deberíamos participar».

Añadió: «Así que cuando estemos ahí, cuando consigamos el objetivo principal que realmente creo que vamos a lograr la próxima temporada, si jugamos la Champions League, no podemos darlo por sentado. Tenemos que volver a poner al club ahí».

La victoria sobre el Palace fue otro ejemplo de la garra que Carrick ha inculcado al equipo. Tras ir perdiendo pronto por un cabezazo de Maxence Lacroix, el United remontó con goles de Bruno Fernandes y el imparable Benjamin Sesko. Dalot cree que estas victorias feas son el sello distintivo de un equipo destinado a lo más alto. «Somos muy conscientes de que, para poder hacerlo, tenemos que jugar partidos como el de hoy, en los que no controlas los 90 minutos, en los que a veces no juegas como deberías, pero encuentras la manera de ganar. Y creo que eso es lo que a veces define a los que se mantienen en lo alto de la tabla y a los que empiezan a perder puntos y puestos. Hemos estado ahí, así que creo que esta temporada, si queremos llegar al final de la temporada y conseguir el objetivo que nos hemos marcado, necesitamos partidos como este».