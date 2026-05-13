«Depende de él»: Carlo Ancelotti responde con claridad sobre Neymar y el Mundial, cuando se acerca la decisión final

En una entrevista con The Guardian, Ancelotti aclaró la situación del delantero de 34 años, quien está en la lista preliminar de 55 jugadores. Aunque los aficionados piden su inclusión, su presencia en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá no está garantizada. El seleccionador explicó su criterio: «La convocatoria de Neymar depende solo de él, de lo que muestre en el campo. Con la mayoría de los jugadores evaluamos talento y condición física; con Neymar solo debemos valorar su estado físico, pues su talento es indiscutible. La decisión está en sus manos».