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«Depende de él»: Carlo Ancelotti responde con claridad sobre Neymar y el Mundial, cuando se acerca la decisión final
Ancelotti desvela los criterios específicos de preparación física
En una entrevista con The Guardian, Ancelotti aclaró la situación del delantero de 34 años, quien está en la lista preliminar de 55 jugadores. Aunque los aficionados piden su inclusión, su presencia en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá no está garantizada. El seleccionador explicó su criterio: «La convocatoria de Neymar depende solo de él, de lo que muestre en el campo. Con la mayoría de los jugadores evaluamos talento y condición física; con Neymar solo debemos valorar su estado físico, pues su talento es indiscutible. La decisión está en sus manos».
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La estrella del Santos demuestra su gran valía en Brasil
La antigua estrella del París Saint-Germain mostró su talento al cuerpo técnico de la selección. El ‘10’ lideró al Santos hacia una victoria 2-0 sobre Red Bull Bragantino en la Serie A brasileña, rompiendo una racha de siete partidos sin ganar. Marcó un gran gol en el descuento del primer tiempo y, en el 75’, sirvió a Adonis Frias en una jugada a balón parado. Su regreso al nivel ha dado aire al Santos, que le despidió con ovación al ser sustituido.
Fuerte presencia en la liga nacional a pesar de las lesiones
Neymar no es el único talento local. La lista preliminar incluye al menos 19 estrellas del circuito nacional: Flamengo aporta siete y Cruzeiro cinco. En Europa, la lista sufrió bajas por lesiones: Chelsea pierde a Estevao por un grave problema en el muslo, por lo que solo quedan Andrey Santos y João Pedro. Arsenal y Nottingham Forest aportan tres jugadores cada uno, mientras que el Real Madrid cuenta con Vinicius Jr. tras las lesiones de Rodrygo y Éder Militão.
- AFP
Cuenta atrás para la convocatoria definitiva del Mundial
La lista final de 26 jugadores se anunciará el lunes en Río de Janeiro. Después, Brasil jugará amistosos contra Panamá el 31 de mayo y Egipto el 6 de junio. Su Mundial empezará el 13 de junio ante Marruecos, y luego enfrentará a Haití y Escocia en el Grupo C.