¿Cuánto vale Bastoni para el Inter? El precio, el contrato y el interés del Barcelona

Como ya se ha dicho, Bastoni no es el único nombre en el punto de mira del Barcelona. El defensa del Inter gusta a Flick, que lo considera uno de los perfiles ideales para la construcción desde atrás, pero la directiva también está barajando otros perfiles: entre los jugadores que más gustan se encuentran Josko Gvardiol, nacido en 2002 y jugador del Manchester City, y Gonçalo Inacio, nacido en 2001 y jugador del Sporting de Lisboa. No se descarta que pueda llegar más de un refuerzo en defensa, teniendo en cuenta que el objetivo es rejuvenecer la plantilla.