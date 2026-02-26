Cristiano Ronaldo compra acciones del club español Almería mientras CR7 persigue su ambición de convertirse en propietario de un club

El Almería fue objeto de una adquisición por parte de un grupo inversor saudí en mayo de 2025. El gran Ronaldo está jugando actualmente en Oriente Medio con el Al-Nassr, donde tiene el contrato más lucrativo del fútbol mundial.

El eterno jugador de 41 años ha manifestado anteriormente su deseo de convertirse en propietario una vez que termine su carrera, en la que ha batido todos los récords. Sobre la compra de un club que se fundó en 1989, ha declarado: «Desde hace tiempo tengo la ambición de contribuir al fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club español con una base sólida y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que dirige el club para apoyarlo en su nueva fase de crecimiento».

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, está encantado de contar con Ronaldo y ha declarado: «Se le considera el mejor sobre el terreno de juego. Conoce muy bien las ligas españolas y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí, tanto en lo que se refiere al equipo como a la cantera».

El Almería descendió de La Liga en 2024. Sin embargo, actualmente ocupa el tercer puesto de la Segunda División, a dos puntos del líder, el Racing de Santander, y sigue muy vivo en la lucha por el ascenso.

La presencia de Ronaldo, junto con sus contactos y su capacidad para generar ingresos, será muy bienvenida en el Power Horse Stadium. Sigue existiendo la posibilidad de que CR7 invierta en otros clubes antes de colgar definitivamente sus históricas botas de goleador.