¿Cómo van las cosas con Hasa y el plan del Nápoles?: el nuevo Vergara que podría serle útil a Conte

Una ascensión meteórica que está confirmando todo lo bueno que siempre se ha dicho de él y de sus cualidades. Desde sus jugadas en tándem con Yildiz en las categorías inferiores de la Juventus, pasando por su maduración en la Serie B, hasta el sueño que espera cumplir pronto: debutar en la Serie A. Una cita que solo se ha pospuesto.





Tras la hazaña de Vergara, que se formó en cesiones entre el Pro Vercelli y el Reggiana y luego explotó a su regreso al Nápoles, a los azzurri les tocará la ardua tarea de decidir si dejan a Hasa aún cedido o lo traen de vuelta a casa. Una decisión que afectará tanto a él como a Rao (otro gran talento que está brillando en el Bari): ambos podrían incorporarse al primer equipo la próxima temporada y ampliar la plantilla con la que Conte deberá afrontar de nuevo el triple compromiso. En Castelvolturno, dentro de unos meses, podrían encontrarse un par de joyas ocultas.