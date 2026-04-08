«Como una película de terror»: la nueva lesión de Martin Ødegaard en el Arsenal despierta gran preocupación

El exdefensa noruego Jesper Mathisen, en declaraciones a TV2, expresó su preocupación tras ver la retransmisión, con la mirada puesta en la próxima participación de su país en el Mundial. «Son imágenes aterradoras. Es como ver una película de terror. Una pesadilla. No se ha sentado sin motivo. Habría sido una gran pérdida tanto para el Arsenal como para Noruega si hubiera tenido que retirarse lesionado de nuevo», explicó Mathisen.

A pesar del temor inicial, hubo un rayo de esperanza, ya que más tarde se vio a Odegaard celebrando con sus compañeros tras el pitido final. No obstante, con cinco lesiones distintas registradas esta temporada, la recurrencia de sus problemas físicos se está convirtiendo en un tema importante para el equipo de Mikel Arteta en su búsqueda de la gloria europea y nacional.