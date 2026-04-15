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Cole Palmer «parece perdido» en el Chelsea sin Nicolás Jackson, afirma John Obi Mikel
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«Lo que él nos daba, ningún delantero nos lo da ahora»
Los Blues atraviesan una mala racha, incluida una goleada 3-0 en casa ante el Manchester City que pone en peligro su clasificación a la Liga de Campeones. En el pódcast «Obi One», el icono del Chelsea Mikel admitió que el esfuerzo y la inteligencia táctica de Jackson fueron subestimados en Stamford Bridge. «Ahora mismo le echamos de menos. Lo que él nos daba, ningún delantero lo aporta», afirmó. «Joao Pedro marca goles, pero Nicolas ofrecía presión alta y una conexión especial con Cole Palmer. Sin él, Palmer parece perdido».
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Mikel dice que Jackson es «mejor que Delap»
Mikel cree que la ausencia de Jackson afecta sobre todo a Palmer, el creador estrella del Chelsea. Asegura que su conexión fue clave el curso pasado y que, sin él, el equipo aún no ha encontrado un reemplazo. Además, considera que el fichaje de verano, Liam Delap, no ha alcanzado el nivel necesario.
«Nadie nos da esa conexión. ¿Marcaba muchos goles? Quizá no, pero se entregaba al club. Mi único problema era la competencia: no tuvo paciencia para quedarse y pelear su sitio. Si estuviera aquí ahora, sería clave, pues sin duda es mejor que Liam Delap, quien aún debe mejorar».
El futuro del Bayern de Múnich y su posible regreso
Jackson está cedido al Bayern toda la temporada, pero su futuro en la Bundesliga es incierto. Aunque su contrato incluye una opción de compra, el club bávaro podría no ejercerla. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, ha dicho que cualquier decisión se tomará junto al jugador y los responsables del club al final de la temporada.
- AFP
Rosenior planea una renovación para el verano
Pese a los problemas de la actual plantilla, el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, confirmó que la directiva se prepara para un ajetreado mercado de fichajes. El equipo ha quedado fuera de la lucha europea y ya se analizan opciones para remodelar la plantilla.
El técnico busca corregir las carencias técnicas y físicas evidenciadas en las últimas derrotas. Aún no se sabe si Jackson seguirá, pero crecen los pedidos para su regreso mientras el equipo lucha por mostrar consistencia en el último tercio. Con partidos clave ante Manchester United y Liverpool próximos, el Chelsea debe hallar rápido una solución a su falta de gol.