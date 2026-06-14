Canadá ignora el «derecho internacional» al excluir a Thomas Partey, y Ghana recurrirá la decisión

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana ha criticado con dureza a Canadá por prohibir la entrada de Partey, tildando la medida de «autoritaria y extremadamente injusta». El exjugador del Arsenal no pudo ingresar el viernes, lo que pone en riesgo su participación en el debut mundialista ante Panamá. La polémica surge porque la Policía Metropolitana de Londres lo acusa de siete violaciones y una agresión sexual.

En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio afirmó: «El Gobierno de la República de Ghana expresa sus fuertes reservas tras la decisión arbitraria y extremadamente injusta de Canadá. Aunque respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que basarse en acusaciones sin demostrar, en ausencia de una resolución judicial, plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad. En consecuencia, Ghana está manteniendo contactos diplomáticos activos con las autoridades canadienses pertinentes sobre este asunto».