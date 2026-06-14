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thomas-partey(C)Getty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

Canadá ignora el «derecho internacional» al excluir a Thomas Partey, y Ghana recurrirá la decisión

T. Partey
Ghana
Canadá
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Ghana vs Panama
Panama

El Gobierno de Ghana acusa a Canadá de incumplir el derecho internacional tras denegar la entrada a Thomas Partey por un proceso judicial abierto por presunta violación. El centrocampista del Villarreal, que debía capitanear a su selección en el debut del Mundial 2026 contra Panamá, permanece en la concentración de Boston tras la denegación de su visado.

  • El Gobierno de Ghana denuncia un trato «injusto»

    El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ghana ha criticado con dureza a Canadá por prohibir la entrada de Partey, tildando la medida de «autoritaria y extremadamente injusta». El exjugador del Arsenal no pudo ingresar el viernes, lo que pone en riesgo su participación en el debut mundialista ante Panamá. La polémica surge porque la Policía Metropolitana de Londres lo acusa de siete violaciones y una agresión sexual.

    En un comunicado emitido el sábado, el Ministerio afirmó: «El Gobierno de la República de Ghana expresa sus fuertes reservas tras la decisión arbitraria y extremadamente injusta de Canadá. Aunque respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que basarse en acusaciones sin demostrar, en ausencia de una resolución judicial, plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad. En consecuencia, Ghana está manteniendo contactos diplomáticos activos con las autoridades canadienses pertinentes sobre este asunto».

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  • Thomas Partey Villarreal 2025-26Getty

    Aumenta la presión diplomática por la denegación de visados

    Las autoridades ghanesas se niegan a dar marcha atrás, alegando que denegar un visado basándose en acusaciones sin pruebas sienta un peligroso precedente legal. El ministro de Deportes, Kofi Adams, ha defendido al jugador de 33 años y sugirió que Canadá se está extralimitando. Según Channel One TV, Adams declaró: «Si se ataca a cualquier ghanés en cualquier lugar, no nos quedaremos callados». Hemos contactado a las autoridades competentes por los canales adecuados y pedimos que revisen una decisión que, en nuestra opinión, viola las leyes y convenciones internacionales. Esperamos que actúen como corresponde».


  • Canadá y la FIFA defienden la prohibición de entrada

    A pesar de la presión diplomática desde Accra, Canadá se ha mantenido firme. Un portavoz del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía explicó que el país aplica un enfoque coherente en seguridad fronteriza y admisibilidad. La oficina de la ministra Lena Diab confirmó a ESPN que el visado se denegó tras evaluar al solicitante con «los datos disponibles y la legislación aplicable».

    La FIFA respaldó el derecho de Canadá a fijar sus políticas de visados, pero Adams insiste en que los motivos del rechazo son «débiles», ya que Partey sigue trabajando y viviendo libremente en Inglaterra a la espera de juicio.

  • BRITAIN-FBL-CRIME-ASSAULT-COURTAFP

    La incertidumbre se cierne sobre la participación de Ghana en el Mundial

    Las Estrellas Negras deben enfrentar a Panamá el miércoles, pero un litigio legal empaña su preparación. Aunque Partey no puede jugar en Canadá, se mantiene con la selección en Estados Unidos, donde Ghana disputará sus próximos partidos del Grupo L: contra Inglaterra en Boston y ante Croacia en Filadelfia, ambos a finales de este mes.

    Si Ghana avanza y termina segunda en su grupo, deberá volver a Toronto el 2 de julio para un partido eliminatorio. El Gobierno ghanés sigue pidiendo a Canadá que revoque su decisión «en aras de la equidad y los principios del derecho consuetudinario», en busca de una solución diplomática antes de la fase decisiva.

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