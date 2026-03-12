Cagliari, oficial: Obert ficha hasta 2030

El Cagliari Calcio se complace en anunciar la renovación del contrato de Adam Obert, que seguirá vinculado al equipo rojiblanco hasta el 30 de junio de 2030.

Nacido en Bratislava en 2002, en el seno de una familia de deportistas, Obert llegó a Italia con solo 16 años para jugar en las categorías inferiores del Sampdoria. De ahí pasó a la cantera del Cagliari, en una tierra que hoy se ha convertido en su segundo hogar.

Debutó en el Primavera rossoblù en agosto de 2021, pero enseguida entró en la órbita del primer equipo, donde debutó con 19 años, el 24 de octubre, en Florencia. La temporada siguiente contribuyó al rápido regreso del equipo a la máxima categoría: sumó 33 partidos con 2 asistencias, jugó también en los playoffs y fue titular en la decisiva y triunfal final de Bari.

Confirmó sus cualidades en la Serie A: adquirió cada vez más experiencia y seguridad en sus medios y, tras pasar por las selecciones juveniles, entró a formar parte de la selección absoluta de Eslovaquia, con la que ya cuenta con 17 partidos, incluida su participación en la última Eurocopa. Con la camiseta rojo-azul, consigue dos salvaciones, cada vez más como protagonista: el 19 de enero de 2025, en el Unipol Domus, en el 4-1 al Lecce, marca también su primer gol como profesional.

Zurdo, empleado en varias posiciones —central, lateral en una defensa de cuatro y, cuando es necesario, también como quinto centrocampista—, gracias a sus habilidades técnicas y su capacidad de carrera, Obert sabe ser especialmente útil también en la fase de construcción y empuje, hábil para reiniciar inmediatamente la acción, crear superioridad numérica y subir al centro.

Esta temporada, el entrenador Pisacane le ha dado aún más confianza: hasta ahora ha disputado 26 de los 28 partidos de liga, con tres asistencias.

En total, 114 partidos con la camiseta rojiblanca, un futuro por escribir juntos.

¡Enhorabuena, Adam!