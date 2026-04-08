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Arthur Okonkwo, del Wrexham, cambia su selección de Inglaterra a Nigeria
Un impulso para las Súper Águilas
La incorporación del guardameta es un gran logro para la selección nigeriana, que busca reforzar su portería de cara al próximo ciclo internacional. Formado en las categorías inferiores de Inglaterra, de la sub-16 a la sub-18, Okonkwo ha podido cambiar de selección gracias a sus orígenes. Esta transición llega en un momento clave: Nigeria renueva su plantilla tras unos resultados decepcionantes en el ámbito continental.
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Adquisición estratégica
La directiva nacional cree que este canterano del Arsenal es un rival con gran potencial para el actual portero titular, Stanley Nwabali, y busca aumentar la competencia en la selección.
Sobre su fichaje y el valor a largo plazo de su compromiso, el director de comunicaciones de la Federación Nigeriana de Fútbol (NFF), el Dr. Ademola Olajire, declaró a ESPN: «La NFF se alegra de que otro buen jugador se comprometa con Nigeria y ofrezca una opción en una posición concreta. Arthur Okonkwo es una promesa y creemos que el cuerpo técnico está encantado de contar con otra opción en la portería».
Estado de forma en la liga
Okonkwo ha sido clave en el ascenso del Wrexham en la Championship, con 10 porterías a cero en 38 partidos. Su regularidad mantiene a los Red Dragons a solo dos puntos de los play-offs, en su búsqueda de un histórico ascenso a la Premier League. A pesar de la exigencia física de la categoría, sus actuaciones le consolidan como uno de los jóvenes más regulares de la liga.
Próximos partidos
Este domingo, el portero visita al Birmingham City en un partido clave que puede asegurar el puesto del Wrexham entre los seis primeros. Después, Okonkwo podría debutar con Nigeria en la Unity Cup de Londres, donde las Súper Águilas se medirán a India en The Valley el 26 de mayo. Antes de la ventana internacional de junio, en la que Nigeria viajará a Varsovia para enfrentar a Polonia, se disputará este torneo.