Álvaro Arbeloa da una preocupante noticia sobre la lesión de Kylian Mbappé después de que la estrella del Real Madrid se perdiera la victoria contra el Benfica

El Real Madrid espera que la lesión no sea demasiado grave, y ha decidido no correr ningún riesgo con uno de sus jugadores más emblemáticos. La ausencia de Mbappé no se notó, ya que la victoria por 2-1 sobre el Benfica en el Santiago Bernabéu aseguró el pase a los octavos de final de la máxima competición europea.

Arbeloa explicó a los periodistas porqué el delantero de 27 años quedó fuera de sus planes: «Ayer tuvo que abandonar el entrenamiento y otros días ha sentido molestias. Después del entrenamiento de ayer, hablé con él y consultamos con el equipo médico. Creímos que lo mejor para él era parar y recuperarse al 100 %, para que pueda volver en plena forma y con confianza, sin molestias, para lo que está por venir.

«Es muy importante y, a partir de ahora, esperaremos. Veremos si es cuestión de días y, con suerte, no tardará mucho, pero nos tomaremos el tiempo necesario para que Mbappé recupere la confianza y desaparezcan las molestias».