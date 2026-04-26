Jackson llegó a Múnich el pasado verano cedido por el Chelsea FC. La cláusula de compra obligatoria no se activará, pues no alcanzará el número de partidos requerido.

En 29 partidos, el jugador de 24 años —suplente de Harry Kane— marcó diez goles con el Bayern. Jackson tiene contrato con el Chelsea hasta 2033, pero su mejora invita a reconsiderar la situación.

Leon Goretzka y Raphael Guerreiro también se irán, pues sus contratos vencen.