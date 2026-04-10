5 factores que auguran una remontada del Barcelona en Madrid

Pese a la derrota 0-2 ante el Atlético en la ida de cuartos de la Champions, el Barcelona aún confía en darle la vuelta y alcanzar las semifinales.

Los azulgranas quieren eliminar al Atlético para seguir en la lucha por un título que no ganan desde 2015.

El martes visitará el Metropolitano para la vuelta.

Pese a la dificultad, el Barça tiene historia, estadísticas, motivación y calidad técnica para soñar con una nueva remontada.

El diario Mundo Deportivo repasa los factores que alimentan esa esperanza.

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