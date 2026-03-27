¿Dónde ver hoy al Manchester United? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Manchester United es quizá el club más grande fútbol inglés, con una historia llena de trofeos, tanto de liga como de copa y también en competiciones continentales. En realidad, se encuentran tan igualados en la cima de la Premier League con 20 trofeos, aunque el último fue en 2013, el cual también marcó el cierre de la era dorada del equipo con Alex Ferguson en el banquillo.

A nivel europeo, los Red Devils acumulan seis títulos, tres de ellos en la Champions League, además de un par de campeonatos obtenidos a nivel internacional. Sin embargo, el club no clasificó a ninguna de las competiciones continentales para la presente temporada.

El Manchester United se encuentra dirigido actualmente por Rúben Amorim y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como Leny Yoro, Lisandro Martínez, Matthijs de Light, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL MANCHESTER UNITED

El Manchester United participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Premier League, Carabao Cup y la FA Cup.

Para ver al Manchester United en España la señal disponible para la Premier League es DAZN. Para la Carabao Cup y FA Cup no hay señales confirmadas.

En México, la Premier League es transmitida por TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, señales por la que se espera que también se pueda ver la FA Cup, aunque queda por confirmarse. La Carabao Cup se puede ver en ESPN y Disney+.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga, la Carabao Cup y la FA Cup están disponibles en ESPN y Disney+.

Finalmente, en Estados Unidos la Premier League es transmitida por las señales de Universo, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports. La Carabao Cup está disponible por Paramount+ y la FA Cup por ESPN.

PAÍS O ZONA PREMIER LEAGUE FA CUP CARABAO CUP España DAZN Sin transmisión confirmada Sin transmisión confirmada Sudamérica ESPN, Disney+ ESPN, Disney+ ESPN, Disney+ México TNT Sports, HBO MAX, FOX, Caliente TV TNT Sports, HBO MAX, Caliente TV, FOX ESPN, Disney+ Estados Unidos Universo, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos, Fubo Sports ESPN Paramount+

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

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Palmarés y logros del Manchester United

Los Red Devils son junto al Liverpool el club más ganador de la historia de la Premier League con 20 títulos. También son los líderes en la Community Shield (21) y ocupan la segunda posición tanto en la FA Cup (13) como en la Carabao Cup (8). A nivel continental, Manchester United suma tres trofeos de la Champions League y uno más de la Europa League, mientras que en torneo internacionales pueden presumir de un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental.

TÍTULO TEMPORADA Premier League 1907-08, 1910-11, 1951-52, 1955-56, 1956-57, 1964-65, 1966-67, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13 FA Cup 1908-09, 1947-48, 1962-63, 1976-77, 1982-83, 1984-85, 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04, 2015-16, 2023-24 Carabao Cup 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2016-17, 2022-23 Community Shield 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016. Champions League 1967-68, 1998-99, 2007-08 Europa League 2016-17 Supercopa de Europa 1991 Recopa de Europa 1990-91 Copa Intercontinental 1999 Mundial de Clubes 2008

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