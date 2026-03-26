¿Dónde ver hoy al Arsenal? Transmisión en vivo de fútbol y canales de televisión

Arsenal es uno de los clubes más importantes del fútbol inglés, pero se queda uno o dos escalones atrás de los equipos históricos. A los Gunners no les faltan títulos nacionales, pero en la Premier League tienen por lo menos dos décadas en deuda con su afición.

A nivel europeo, los Gunners no han logrado tener éxito, con una final de Champions League, dos de la Europa League y el único trofeo en su vitrina es una Recopa de Europa en la década de los 90´s.

El Arsenal se encuentra dirigido actualmente por Mikel Arteta y entre sus principales figuras se encuentran futbolistas como David Raya, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié, Myles Lewis Skelly, Riccardo Calafiori, Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino, Martin Odegaard, Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Kai Havertz.

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DÓNDE VER EN STREAMING Y TV AL ARSENAL

El Arsenal participa en la temporada 2025-26 en los torneos de la Premier League, Carabao Cup, FA Cup y la Champions League.

Para ver al Arsenal en España la señal disponible para la Premier League es DAZN. La Champions League está a cargo de Movistar. Para la Carabao Cup y FA Cup no hay señales confirmadas.

En México, la Premier League es transmitida por TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, señales por la que se espera que también se pueda ver la FA Cup, aunque queda por confirmarse. La Carabao Cup se puede ver en ESPN y Disney+. La Champions League se encuentra en TNT Sports y HBO MAX o FOX y Caliente TV, de acuerdo a la programación.

Por su parte, en Sudamérica el torneo de liga, la Carabao Cup y la FA Cup están disponibles en ESPN y Disney+, mismas señales que se encargan de televisar la Champions League.

Finalmente, en Estados Unidos la Premier League es transmitida por las señales de Universo, Telemundo, Peacock, USA Network, TeleXitos y Fubo Sports. La Carabao Cup está disponible por Paramount+ y la FA Cup por ESPN. La Champions League se puede ver en Paramount+, TUDN, ViX Premium, UniMás, CBSSN.

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Palmarés y logros del Arsenal

Los Gunners son los líderes históricos en títulos en la FA Cup con 14, mientras que se encuentran en el top 3 en la Premier League (13) y Community Shield (17). Asimismo, cuentan con dos campeonatos en la Carabao Cup, pero no ganan uno desde 1993. A nivel continental solo suman un trofeo de la Recopa de Europa, a pesar de disputar otras seis finales de competiciones de la UEFA.

TÍTULO TEMPORADA Premier League 1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91, 1997-98, 2001-02, 2003-04 FA Cup 1929-30, 1935-36, 1949-50, 1970-71, 1978-79, 1992-93, 1997-98, 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2013-14, 2014-15, 2016-17, 2019-20 Carabao Cup 1986-87, 1992-93 Community Shield 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023 Recopa de Europa 1993-94

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