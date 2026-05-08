Wolfsburgo vs Bayern de Múnich Pronóstico y Apuestas Bundesliga | 09/05/26

+

Mejores apuestas Wolfsburgo vs Bayern de Múnich

Victoria del Bayern y ambos equipos marcan ⭐ @ 2.513 en 1xBet

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.78 en 1xBet

Nicolas Jackson anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.00 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Wolfsburgo vs Bayern de Múnich son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado exacto: Wolfsburg 1-3 Bayern de Múnich

Wolfsburg 1-3 Bayern de Múnich Pronóstico de goleadores: Wolfsburg: Pejcinovic | Bayern de Múnich: Kane, Jackson, Musiala

Al Wolfsburgo solo le quedan dos partidos para salvar su categoría en la Bundesliga, y el primero de ellos es un temible choque en casa contra el campeón, el Bayern de Múnich.

Los locales han promediado apenas 0.63 puntos por partido en su propio estadio en lo que va de temporada. Haber ganado solo dos de sus 16 encuentros como local ha sido una losa tremenda para el Wolfsburgo a lo largo del curso. Además, han encajado diez derrotas en esos 16 partidos en casa, lo que ha colmado la paciencia de una afición cada vez más cansada de su pobre rendimiento como locales.

De hecho, el Wolfsburgo solo ha sumado una victoria en casa en todo lo que llevamos de 2026: un ajustado 2-1 contra el St. Pauli en enero. Su historial contra el Bayern sugiere que el Volkswagen Arena no parece el escenario más propicio para dar la sorpresa este sábado.

El Bayern encadena 20 partidos invicto frente al Wolfsburgo, sumando además siete victorias consecutivas. Sin ir más lejos, en enero los bávaros les endosaron un humillante 8-1 en el Allianz Arena.

El Bayern ya tiene la liga en el bolsillo y esta semana concentra todas sus fuerzas en la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el PSG. Si logran dar la vuelta a la desventaja de un gol frente a los parisinos y meterse en la gran final, los hombres de Vincent Kompany llegarán con la moral por las nubes este fin de semana.

Aun así, hay pequeños indicios de que el Bayern se está relajando en el campeonato doméstico. No han logrado mantener su portería a cero en sus últimos tres partidos de Bundesliga. También concedieron tres goles en casa ante el colista Heidenheim, que pelea con uñas y dientes por evitar el descenso.

Alineaciones Probables Wolfsburgo vs Bayern de Múnich

Posible alineación del Wolfsburgo:

Grabara, Koulierakis, Vavro, Belocian, Maehle, Eriksen, Vinicius, Wimmer, Kumbedi, Pejcinovic, Daghim.

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Urbig, Stanisic, Tah, Min-jae, Ito, Pavlovic, Ndiaye, Musiala, Goretzka, Jackson, Kane.

Las mejores apuestas Wolfsburgo vs Bayern de Múnich

1er Pronóstico Wolfsburgo vs Bayern de Múnich: Victoria del Bayern y ambos equipos marcan @ 2.513 en 1xBet

Un valor enorme en la victoria visitante sin portería a cero

Ambos equipos han visto portería en el 83% de los últimos seis enfrentamientos entre Wolfsburgo y Bayern en la Bundesliga. Sin embargo, el Bayern se ha llevado el 100% de las victorias en este periodo. A pesar de estos datos, las cuotas de esta casa de apuestas indican que solo hay un 42.9% de probabilidad de que este escenario se repita el sábado.

Por lo tanto, esta es la opción con más valor de nuestro trío de pronósticos para el Wolfsburgo vs Bayern de este fin de semana.

Aunque el Bayern no necesita los puntos y la motivación del Wolfsburgo es máxima, la calidad individual de los bávaros ha seguido marcando la diferencia tras asegurar el título. El Bayern ha ganado cinco de sus últimos seis compromisos ligueros, anotando la friolera de 23 goles en el proceso.

2ºPronóstico Wolfsburgo vs Bayern de Múnich: Más de 3.5 goles @ 1.78 en 1xBet

Valor extra si se marcan cuatro o más goles

Los últimos seis partidos del Bayern de Múnich en la Bundesliga han dejado un total de 33 goles. Eso equivale a un promedio espectacular de más de cinco goles por encuentro. Si analizamos el historial de enfrentamientos directos en el feudo del Wolfsburgo en liga, el patrón es muy similar.

En siete de los últimos nueve duelos entre Wolfsburgo y Bayern en el Volkswagen Arena se han marcado cuatro o más goles. De hecho, en tres de las últimas cinco visitas bávaras se superó la barrera de los cinco tantos.

Para este fin de semana, el mercado de este operador estima en un 58.48% la probabilidad de ver cuatro o más goles. Es cierto que el Bayern podría llegar algo desgastado tras el esfuerzo de la Champions League, pero sigue contando con una pegada demoledora y el Wolfsburgo se ha mostrado sumamente vulnerable en casa.

3er Pronóstico Wolfsburgo vs Bayern de Múnich: Nicolas Jackson anotará en cualquier momento @ 2.00 en 1xBet

Apostamos por que Jackson mantenga su racha goleadora

Nicolas Jackson promedia un gol cada tres partidos con el Bayern en la Bundesliga esta temporada. No es una cifra nada despreciable si tenemos en cuenta el estado de gracia de Harry Kane y Luis Díaz.

Es muy probable que Díaz descanse este fin de semana tras el exigente partido de vuelta de Champions frente al PSG del miércoles. Esto deja el camino libre para que Jackson sea de la partida en el Volkswagen Arena. El delantero llega entonado, habiendo marcado tres goles y repartido una asistencia en sus últimas cuatro apariciones en liga.

Desde marzo, Jackson registra una efectividad de cara a puerta del 80% en la Bundesliga. Sin embargo, las cuotas sitúan su probabilidad de marcar contra el Wolfsburgo en apenas un 52.63%. Nos parece una valoración excesivamente baja, especialmente considerando que lo más seguro es que Kompany opte por las rotaciones tras el desgaste europeo y le dé la titularidad.