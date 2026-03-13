Real Madrid vs Elche Pronóstico y Apuestas LaLiga | 14/03/26

+

Mejores apuestas Real Madrid vs Elche

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.72 en 1xBet

Real Madrid gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.70 en 1xBet

Segunda mitad: Real Madrid anota más de 1.5 goles ⭐ @ 2.25 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Real Madrid vs Elche son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Real Madrid 3-1 Elche.

Real Madrid 3-1 Elche. Predicción de goleadores: Real Madrid: Gonzalo García, Vinicius Júnior, Fede Valverde; Elche: André Silva.

Después de una serie de actuaciones poco convincentes, se esperaba poco del Real Madrid contra el Manchester City el miércoles. Habían perdido dos de sus últimos cuatro partidos. Sin embargo, los Blancos ofrecieron una actuación mucho mejor, con el hat-trick de Fede Valverde sellando una notable victoria por 3-0.

Ese resultado ha revitalizado su temporada y siguen en la contienda en LaLiga. Tras vencer al Celta de Vigo 2-1 hace una semana, el Real Madrid está a 4 puntos del líder, el Barcelona.

Después de un mal comienzo en 2026, el Elche viaja a la capital española con la esperanza de obtener un resultado positivo. Su última victoria fue un 4-0 sobre el Rayo Vallecano en diciembre. Una derrota 2-1 en Villarreal fue el último revés para el equipo de Eder Sarabia.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Elche

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, F. García, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Gonzalo.

Posible alineación del Elche:

Dituro, Petrot, Affengruber, Chust, Valera, Aguado, Neto, Febas, Josan, Silva, Mir.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Elche

1er Pronóstico Real Madrid vs Elche: Ambos equipos anotan @ 1.72 en 1xBet

Con Sarabia al mando, el Elche se mantiene fiel a su estilo de pases. Han promediado un 59.2% de posesión en LaLiga esta temporada. Solo los oponentes de este fin de semana y el Barcelona han disfrutado de más posesión.

Ese enfoque sigue permitiéndoles crear oportunidades y marcar goles. Los Franjiverdes solo han dejado de anotar en uno de sus últimos 16 partidos en todas las competiciones. Ambos equipos han marcado en 10 de sus últimos 11 encuentros.

Eso es un buen augurio para sus esperanzas de marcar en el Bernabéu. También tomarán confianza del empate 2-2 en el partido de ida. El Elche tuvo 15 disparos en ese partido y creó 1.44 xG.

El Real Madrid enfrenta problemas de condición física sobre cuatro defensas de cara a este enfrentamiento. Arbeloa también podría aprovechar para dar descanso a Antonio Rüdiger antes del partido de vuelta contra el City. Apostar por que ambos equipos marquen podría ser la jugada inteligente en las apuestas Real Madrid vs Elche.

2ºPronóstico Real Madrid vs Elche: Real Madrid gana y más de 2.5 goles @ 1.70 en 1xBet

El triunfo del Real Madrid a mitad de semana seguramente habrá levantado los ánimos en el equipo blanco. Sus jugadores han sido abucheados por sus propios aficionados en muchos partidos recientes. Sin embargo, el ambiente en el Bernabéu será mucho más positivo este fin de semana.

Eso no es un buen augurio para el Elche. Los visitantes están al fondo de la tabla en cuanto a estado de forma, con solo tres puntos en sus últimos 8 partidos. Han encajado 17 goles en ese período.

El Real Madrid ha demostrado que puede ganar con autoridad incluso sin Kylian Mbappé. Golearon al Real Betis 5-1 en enero sin el francés y Gonzalo García anotó un hat-trick en ese partido.

Junto a las recientes hazañas de Valverde, Vinicius Júnior también ha encontrado su forma. El brasileño ha anotado seis veces en sus últimos ocho partidos. Parece capaz de llevar a los Blancos a otra victoria en un partido relativamente abierto.

3er Pronóstico Real Madrid vs Elche: Segunda mitad: Real Madrid anota más de 1.5 goles @ 2.25 en 1xBet

Arbeloa espera tener a Mbappé disponible a tiempo para el partido de vuelta contra el Man City. Eso significa que podría participar desde el banquillo en la segunda mitad. Incluso si no es así, el Real Madrid debería poder desgastar a una defensa visitante frágil.

Los Blancos marcaron dos veces en los últimos 15 minutos cuando ambos se enfrentaron en noviembre. Eso no fue una sorpresa, dada la tendencia del Elche a conceder tarde. Un enorme 37% de los goles que han permitido en LaLiga han llegado después del minuto 75.

Como equipo recién ascendido, sorprendieron a muchos rivales con su enfoque de pases cortos al principio de la campaña. Sin embargo, los clubes ahora parecen haberse adaptado. A menudo aparecen brechas en su defensa y el Real Madrid debería poder explotarlas. Más de 1.5 goles blancos en la 2ª mitad es buena opción en las apuestas Real Madrid vs Elche.