Pronósticos Real Madrid vs Real Sociedad: Los blancos llevarán la batuta

El Real Madrid fue un rodillo ante el Espanyol, pero no logró inclinar la balanza hasta el minuto 90. ¿Será más placenteros su estreno como local en este curso 2026/27?

Mejores apuestas para el Real Madrid vs Real Sociedad

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Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles a cuota 1.95 en 1xbet

Kylian Mbappé 3+ remates a puerta a cuota 2.30 en 1xbet

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 3-1 Real Sociedad

Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Mbappé, Vinícius Jr, Bellingham - Real Sociedad: Barrenetxea

El Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu este miércoles por la noche en un choque aplazado correspondiente a la primera jornada. Este duelo supondrá el reestreno oficial de José Mourinho ante la parroquia blanca en su segunda etapa en el banquillo.

El conjunto merengue llega imbatido a la cita. Cuatro triunfos y un empate abrocharon una pretemporada de cinco bolos que concluyó con una goleada por 3-0 frente al Schalke, antes de que Carlos Espí abrochara la victoria en el minuto 90 en Cornellà. Amarrar los tres puntos suele ser lo único que importa en el debut, pero el Madrid dominó todas las facetas del juego.

De cara al duelo del miércoles, Mourinho sigue sin poder contar con Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy ni Raúl Asencio. Aurélien Tchouaméni debería reincorporarse a la lista tras superar unas molestias musculares, mientras que Endrick, entregodones por otra dolencia muscular, se perfila como seria duda.

Por su parte, el verano donostiarra ha sido de lo más gris. La pretemporada de la 'Txuri-urdin' se saldó con cuatro derrotas en sus últimos cinco ensayos, incluyendo un 3-1 ante el Chelsea antes de que un solitario gol de Rodrigo Riquelme en el minuto 62 consumara la derrota por 1-0 frente al Betis el pasado viernes.

Álvaro Odriozola permanecerá en la enfermería hasta noviembre por una lesión de rodilla. Gorrotxategi se perdió el arranque liguero, mientras que Pablo Marín y Gonçalo Guedes están ya recuperados pero acusan la falta de ritmo competitivo. Mikel Oyarzabal, reincorporado tarde tras su participación en el Mundial, sigue acumulando trabajo físico y apunta a arrancar desde el banquillo.

Alineaciones probables para el Real Madrid vs Real Sociedad

Alineación probable del Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé.

Alineación probable de la Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez, Herrera, Soler, Kubo, Sučić, Barrenetxea, Óskarsson.

Los blancos saldrán a golpear desde el pistoletazo de salida

El conjunto de Mourinho no perdió el tiempo en Cornellà: Bellingham abrió la lata antes de cumplirse los primeros diez minutos. Además, la tendencia histórica frente a la Real Sociedad está más que consolidada, ya que los donostiarras no ganan un partido de LaLiga en el Bernabéu desde enero de 2019.

La Real ha encajado goles en cada uno de sus siete amistosos de preparación, por lo que ver abrirse la brecha pronto resulta más que probable. Pese a que el Madrid necesitó el recurso del banquillo con el tanto agónico de Carlos Espí en el 90' para tumbar al Espanyol, los antecedentes invitan al optimismo.

El Real Madrid ha golpeado primero en seis de sus últimos siete enfrentamientos directos contra la Real Sociedad. Asimismo, ya mandaba en el marcador al paso por vestuarios en cuatro de sus últimos cinco duelos ante los vascos.

Real Madrid vs Real Sociedad Apuesta 1: Real Madrid / Real Madrid (Descanso / Final del partido) a cuota 1.90 en 1xbet

Mucho valor en el intercambio de golpes en ambas porterías

Las citas entre ambos contendientes en el Bernabéu suelen garantizar un fútbol abierto y vistoso. La victoria por 4-1 del pasado mes de febrero fue un claro ejemplo de ello: Gonzalo García madrugó para hacer el primero, Oyarzabal firmó las tablas desde los once metros y el Madrid terminó desatándose en el tramo final.

La retaguardia de Mourinho sigue cogida con alfileres dada la nómina de bajas con Militão, Asencio y Mendy fuera de combate. Hasta el propio Espanyol encontró vías de agua para hacerles daño el pasado sábado.

La Real Sociedad dispone de argumentos de sobra en las botas de Kubo y Barrenetxea para poner a prueba esa solidez defensiva. La línea de más de 2.5 goles se ha superado en más del 55% de sus últimos nueve enfrentamientos directos, mientras que ambos equipos vieron puerta en más del 66% de esos choques. Buscar que se cumplan ambos condicionantes a una cuota con probabilidad del 51.28% antoja ser una opción muy generosa dada la fragilidad defensiva madridista.

Real Madrid vs Real Sociedad Apuesta 2: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles a cuota 1.95 en 1xbet

Mbappé afina la puntería para armar el disparo

Estamos ante la selección más destacada de nuestro trío de pronósticos. Mbappé armó la pierna hasta en diez ocasiones en Cornellà, encontrando puerta en tres de ellas. Dmitrovic le negó el gol en dos intervenciones de mérito antes de que el galo cabeceara ligeramente desviado a bocajarro tras un rechace.

El atacante francés buscó el gol desde todas las posiciones, incluidos los lanzamientos de falta. La Real Sociedad pasará largos tramos achicando agua en su propia área, y Matarazzo ha admitido abiertamente que su zaga necesita refuerzos con urgencia.

Mbappé promedió 4.7 remates por choque la pasada campaña. Con el Madrid adueñándose de la posesión en su feudo, una probabilidad del 43.48% resulta muy apetecible para una cifra que el astro francés ya rebasó hace apenas cuatro días.